خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصرف گاز در بخش خانگی به ۶۹۰ میلیون مترمکعب رسید

مصرف گاز در بخش خانگی به ۶۹۰ میلیون مترمکعب رسید
کد خبر : 1736178
لینک کوتاه کپی شد.

مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء دهم دی همزمان با سردترین روز سال تاکنون به ۶۹۰ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش ایلنا، مصرف گاز در شبکه سراسری کشور، همزمان با برودت هوا و کاهش قابل توجه دما در نقاط مختلف کشور، رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.

آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد در روز چهارشنبه دهم دی، مصرف گاز خانگی و تجاری و صنایع جزء به ۶۹۰ میلیون مترمکعب در روز رسید.  

این میزان مصرف ۷۹ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت دیروز (چهارشنبه، ۱۰ دی) در بازدید از دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه اولویت ما در گازرسانی، تأمین کامل بخش خانگی و تجاری گفت: همراهی هموطنان عزیز در این روزها و شب‌های سرد و مصرف بهینه گاز، نقش بسیار مهمی در حفظ پایداری شبکه گاز کشور ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی