افت ۴۴ درصدی صادرات گاز روسیه به اروپا در ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، محاسبات روز سه‌شنبه (نهم دی) رویترز نشان داد صادرات گاز روسیه با خط لوله به اروپا در سال ۲۰۲۵ میلادی با ۴۴ درصد کاهش نسبت به سال پیش از آن (۲۰۲۴)، به ۱۸ میلیارد متر مکعب رسید؛ رقمی که پایین‌ترین سطح از اواسط دهه ۱۹۷۰ به شمار می‌آید.

متن خبر

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که برای کاهش وابستگی به انرژی مسکو تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی واردات گاز روسیه را متوقف خواهد کرد.

اروپا پیش‌تر بزرگ‌ترین منبع درآمد روسیه از فروش نفت و گاز بود؛ گاز روسیه با خطوط لوله‌ای که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی از اتحاد جماهیر شوروی به اروپای غربی ساخته شد، صادر می‌شد.

صادرات گاز روسیه به اروپا در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، سالانه بیش از ۱۷۵ تا ۱۸۰ میلیارد متر مکعب بود و برای گازپروم و دولت روسیه ده‌ها میلیارد دلار درآمدزایی داشت.

اما طبق داده‌های گروه انتقال گاز اروپایی «انتسوگ» (Entsog)، عرضه گازپروم در سال جاری میلادی تنها ۱۸ میلیارد متر مکعب بوده که با خط لوله زیردریایی ترک‌استریم ارسال شده است.

طبق داده‌های گازپروم، اتحاد جماهیر شوروی پیشین در سال ۱۹۷۵ میلادی حدود ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز به اروپا صادر کرد؛ این رقم در سال ۱۹۷۳ تنها ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب بود.

پس از تمدید نشدن قرارداد پنج‌ساله ترانزیت گاز روسیه از مسیر اوکراین بین مسکو و کی‌یف در یکم ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی، خط لوله ترک‌استریم به تنها مسیر ترانزیت گاز روسیه به اروپا بدل شد.

صربستان، مجارستان و اسلواکی از جمله کشورهایی هستند که افزون بر ترکیه، با خط لوله ترک‌استریم گاز دریافت می‌کنند.

روسیه همچنین گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) را با شناورهای ویژه حمل ال‌ان‌جی به اروپا صادر می‌کند و پس از ایالات متحده آمریکا دومین تأمین‌کننده بزرگ اتحادیه اروپاست.

عرضه گاز با خط لوله ترک‌استریم به اروپا تنها در ماه دسامبر ۲۰۲۵، نسبت به ماه پیش از آن (نوامبر)، ۱۲.۹ درصد افزایش یافت و به حدود ۵۶ میلیون متر مکعب در روز رسید؛ این حجم همچنین نسبت به نوامبر ۳ درصد رشد داشت.

داده‌ها نشان داد صادرات با خط لوله ترک‌استریم در سال جاری میلادی حدود ۷ درصد افزایش یافته و به ۱۸ میلیارد متر مکعب رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب بود.

با احتساب مسیر اوکراین، صادرات گاز روسیه در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳۲ میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به ۲۰۲۳، ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

صادرات گازپروم به ترکیه هم حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب در سال است.

انتهای پیام/