رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد؛

سه تصمیم مالیاتی سران قوا به نفع اصناف

کد خبر : 1735445
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از اتخاذ ۳ تصمیم مهم سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از اتخاذ ۳ تصمیم مهم سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف خبر داد و در شبکه ایکس در تشریح این خبر نوشت:

۱) ادامه فراخوان‌های همه فعالان اقتصادی برای ارزش افزوده، مورد تجدیدنظر قرار گرفت

۲) تمدید حکم پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی

۳) تمدید یکساله امکان بخشودگی ۱۰۰٪ جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی

