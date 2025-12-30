سه تصمیم مالیاتی سران قوا به نفع اصناف

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از اتخاذ ۳ تصمیم مهم سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف خبر داد و در شبکه ایکس در تشریح این خبر نوشت:

۱) ادامه فراخوان‌های همه فعالان اقتصادی برای ارزش افزوده، مورد تجدیدنظر قرار گرفت

۲) تمدید حکم پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی

۳) تمدید یکساله امکان بخشودگی ۱۰۰٪ جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی

انتهای پیام/