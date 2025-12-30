به گزارش ایلنا از سازمان هواپیمایی کشوری، مجید اخوان اظهار داشت: در پی هشدارهای پیشین سازمان هواپیمایی کشوری درباره تشدید شرایط نامساعد جوی و کاهش دما، از فرودگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و واحدهای عملیاتی خواسته شده است با اجرای اقدامات پیشگیرانه، آمادگی کامل خود را برای تداوم ایمن عملیات پروازی حفظ کنند.

وی افزود: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی کشور درباره تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی، مجموعه‌ای از اقدامات از جمله استقرار تیم‌های ایمنی باند، اجرای کامل عملیات زمستانی، صدور و به‌روزرسانی اطلاعیه‌های مرتبط با وضعیت سطوح پروازی، افزایش هماهنگی میان واحدهای مراقبت پرواز و مراکز کنترل فضای کشور و اطمینان از آمادگی تجهیزات کمک‌ناوبری در فرودگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

اخوان تصریح‌کرد: همچنین شرکت‌های هواپیمایی و ارائه‌دهندگان خدمات فرودگاهی موظف شده‌اند ضمن رعایت دقیق دستورالعمل‌های عملیاتی در شرایط نامساعد جوی، آمادگی لازم برای انجام عملیات یخ‌زدایی هواپیماها و مدیریت تردد در اپرون‌ها، به‌ویژه در شرایط کاهش دید را فراهم کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اولویت ایمنی پروازها، خاطرنشان کرد: مدیران فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی موظفند تمامی رویدادهای مرتبط با کاهش سطح سرویس‌دهی را مطابق مقررات اطلاع‌رسانی کرده و در صورت لزوم، تصمیمات لازم درخصوص تأخیر یا لغو پروازها را اتخاذ کنند.

اخوان در پایان از مسافران خواست پیش از برنامه‌ریزی سفر و عزیمت به فرودگاه، از آخرین وضعیت پرواز خود اطلاع حاصل کنند و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، از طریق تماس با شرکت هواپیمایی مربوطه، شماره تلفن ۱۹۹ اطلاعات پرواز فرودگاه مبدأ و شماره ۹۶۳۳۰ اطلاعات پرواز فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، وضعیت پرواز خود را پیگیری کنند.

انتهای پیام/