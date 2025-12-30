خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همایون نجف آبادی عنوان کرد:

خودروهای هیبریدی، راهکار کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا

خودروهای هیبریدی، راهکار کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا
کد خبر : 1735373
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر لزوم توسعه خودروهای هیبریدی، این اقدام را گامی مؤثر در کاهش مصرف سوخت، صرفه‌جویی ارزی و بهبود کیفیت هوا دانست.

به گزارش ایلنا، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مصرف سوخت و آلودگی هوا، بر ضرورت نگاه جامع به عوامل مؤثر در این حوزه تأکید کرد.

همایون نجف‌آبادی در این خصوص اظهار کرد: تولید و توسعه خودروهای هیبریدی می‌تواند به شکل قابل توجهی مصرف سوخت را کاهش دهد و هزینه‌های دولت برای واردات بنزین از خارج از کشور را به حداقل برساند که این موضوع صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی برای کشور به همراه دارد.

وی افزود: علاوه بر آثار اقتصادی، استفاده از خودروهای هیبریدی نقش مؤثری در کاهش آلایندگی هوا و تأمین هوای پاک برای مردم دارد که از منظر سلامت عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: متأسفانه کیفیت بنزین در کشور در بسیاری موارد در حد استانداردهای لازم نیست و از سوی دیگر، سوزاندن حجم بالای مازوت با میزان گوگرد بسیار بالاتر از حد مجاز، سهم بیشتری در افزایش آلودگی هوا دارد.

نجف‌آبادی افزود: در موضوع آلودگی هوا نمی‌توان همه عوامل را به یک بخش خاص مانند خودروسازان نسبت داد و لازم است همه دستگاه‌ها و بخش‌های مؤثر به‌صورت همزمان مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند.

حجم ویدیو: ۴.۷۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۱۴ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی