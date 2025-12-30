همایون نجف آبادی عنوان کرد:
خودروهای هیبریدی، راهکار کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر لزوم توسعه خودروهای هیبریدی، این اقدام را گامی مؤثر در کاهش مصرف سوخت، صرفهجویی ارزی و بهبود کیفیت هوا دانست.
به گزارش ایلنا، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالشهای موجود در حوزه مصرف سوخت و آلودگی هوا، بر ضرورت نگاه جامع به عوامل مؤثر در این حوزه تأکید کرد.
همایون نجفآبادی در این خصوص اظهار کرد: تولید و توسعه خودروهای هیبریدی میتواند به شکل قابل توجهی مصرف سوخت را کاهش دهد و هزینههای دولت برای واردات بنزین از خارج از کشور را به حداقل برساند که این موضوع صرفهجویی ارزی قابل توجهی برای کشور به همراه دارد.
وی افزود: علاوه بر آثار اقتصادی، استفاده از خودروهای هیبریدی نقش مؤثری در کاهش آلایندگی هوا و تأمین هوای پاک برای مردم دارد که از منظر سلامت عمومی اهمیت ویژهای دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: متأسفانه کیفیت بنزین در کشور در بسیاری موارد در حد استانداردهای لازم نیست و از سوی دیگر، سوزاندن حجم بالای مازوت با میزان گوگرد بسیار بالاتر از حد مجاز، سهم بیشتری در افزایش آلودگی هوا دارد.
نجفآبادی افزود: در موضوع آلودگی هوا نمیتوان همه عوامل را به یک بخش خاص مانند خودروسازان نسبت داد و لازم است همه دستگاهها و بخشهای مؤثر بهصورت همزمان مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند.