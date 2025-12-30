خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نحوه فعالیت بانک‌ها در روز چهارشنبه ۱۰ دی اعلام شد

نحوه فعالیت بانک‌ها در روز چهارشنبه ۱۰ دی اعلام شد
کد خبر : 1735325
لینک کوتاه کپی شد.

شورای هماهنگی بانک‌ها طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بانک‌های عضو این شورا در استان تهران، در روز چهارشنبه ۱۰ دی، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد: حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران، بانک‌های عضو این شورا در استان تهران، در روز مذکور، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

بر این اساس، شعب کشیک بانک‌ها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانک‌ها ذکر گردیده است به همراه واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، دایر می‌باشند.

این شورا همچنین تاکید کرد که نحوه فعالیت بانک‌ها در سایر استان‌ها بنا به تصمیم استانداری‌های متبوع است. از مشتریان گرامی بانک‌ها انتظار می‌رود، حتی‌المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک‌ها استفاده نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی