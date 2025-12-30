به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "حامد احمدی"، مدیرکل جدید دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شرکت توانیر گفت: در حال حاضر حدود ۶ میلیون کنتور هوشمند برای مشترکان در حوزه مصرف نصب شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال آینده این رقم به حدود ۱۲ میلیون کنتور هوشمند برسد که می تواند نقش موثری در کاهش ناترازی برق کشور داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد با نصب کنتورهای هوشمند در منازل، همچنان قطعی برق ادامه نداشته باشد؟ گفت: واقعیت این است که کاهش قطعی‌ها زمانی محقق می‌شود که ضریب نفوذ کنتورهای هوشمند در یک محله افزایش پیدا کند. به بیان ساده، اگر یک محله به‌طور کامل به کنترل هوشمند مجهز شود، امکان مدیریت مصرف در همان محله فراهم می‌شود و به‌جای قطع برق از بالادست، می‌توان فقط مشترکان پرمصرف یا بد‌مصرف را به‌صورت هدفمند مدیریت کرد. بنابراین اگر تنها یک واحد به کنتور هوشمند مجهز باشد ولی سایر واحدهای مجاور هنوز کنترل هوشمند نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت که اثر این سیاست به‌طور کامل نمایان شود.

احمدی تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند همراهی جمعی و ایجاد یک شور و انگیزه مثبت اجتماعی است تا با مشارکت مردم، تعداد کنتورهای هوشمند افزایش یابد.

مدیرکل جدید دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شرکت توانیر، در خصوص فرآیند نصب کنتور هوشمند و هزینه های آن گفت: نخست اینکه هیچ هزینه‌ای برای خانوارها، واحدهای تجاری یا کسب‌وکارها بابت هوشمندسازی کنتور دریافت نمی‌شود. حتی در صورتی که تابلو برق مشترک ایرادی داشته باشد، همکاران شرکت توزیع در زمان مراجعه، آن را نیز برطرف می‌کنند و از این جهت، جای هیچ نگرانی وجود ندارد. در سال‌های گذشته، اولویت نصب کنتورهای هوشمند با مشترکان بزرگ و پرمصرف بوده است که سیاست درستی هم محسوب می‌شد. به همین دلیل، امروز حدود ۶۰ درصد پوشش هوشمندسازی با نصب حدود ۶ میلیون کنتور محقق شده است.

او در ادامه تاکید کرد: باید توجه داشت که مشترک پرمصرف الزاماً به‌معنای بد‌مصرف نیست، بلکه بسیاری از مشترکان بزرگ در این دسته قرار می‌گیرند اما در سال جاری و سال آینده، تمرکز اصلی بر مشترکان خانگی و تجاری قرار گرفته و برنامه‌ریزی، شناسایی و اولویت‌بندی این اشتراک‌ها انجام و به شرکت‌های توزیع نیز ابلاغ شده است. اگر یک محله یا مجموعه‌ای از مشترکان تمایل داشته باشند که در اولویت نصب قرار بگیرند، می‌توانند به شرکت توزیع مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند تا این موضوع در اولویت بررسی قرار گیرد و شرایط بهتری، به‌ویژه در تابستان، فراهم شود.

احمدی با اشاره به اینکه در کنار هوشمندسازی، نگرانی‌هایی درباره امنیت سایبری کنتورهای هوشمند وجود دارد، اظهار کرد: اگر بخواهیم علمی صحبت کنیم، هیچ سامانه‌ای با ریسک صفر وجود ندارد اما باید مقایسه کرد که خطر نفوذ به کنتورهای هوشمند در مقایسه با ابزارهایی مانند تلفن‌های همراه یا سایر تجهیزات دیجیتال تا چه حد است! پروتکل‌های امنیتی در نظر گرفته‌شده برای کنتورهای هوشمند، از بالاترین و ایمن‌ترین استانداردهای جهانی هستند و این موضوع از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی نیز بررسی و تأیید شده است. از نظر امنیت، این تجهیزات در مقایسه با بسیاری از ابزارهای هوشمندی که روزانه استفاده می‌کنیم، حتی ایمن‌تر هستند. در کنار مسئله امنیت، این نکته نیز شایان ذکر است که عملاً تمامی چاه‌های کشاورزی، اغلب ادارات و سازمان‌های دولتی و تمام مشترکان بزرگ و دیماندی به کنترل هوشمند مجهز شده‌اند. برنامه پیش‌رو این است که بخش عمده کنتورهای جدید به مشترکان خانگی و تجاری اختصاص یابد، چرا که در سایر بخش‌ها، اهداف تعیین‌شده تا حد زیادی محقق شده است.

کاهش ناترازی برق و پایدارتر شدن شبکه

او در پاسخ به برخی گزارش‌ها و مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر قطع برق یک واحد پس از نصب کنتور هوشمند، توضیح داد: در فصل تابستان برای مشترکان پرمصرف یا بد‌مصرف، سقف‌هایی در نظر گرفته می‌شود تا مصرف از حد معینی فراتر نرود و این اقدام در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. البته این به‌معنای جلوگیری از استفاده معمول از وسایل سرمایشی نیست، بلکه محدودیت زمانی اعمال می‌شود که چند وسیله پرمصرف به‌طور هم‌زمان روشن شوند یا چند کولر گازی هم‌زمان مورد استفاده قرار گیرد. هدف این است که با مدیریت مصرف، امکان استفاده همگانی از برق فراهم شود و در مقابل، مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، کمتر با خاموشی مواجه شوند.

مدیرکل جدید دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شرکت توانیر، همچنین در خصوص نگرانی‌های مرتبط با به خطر افتادن سلامت افراد در مواجهه با امواج ناشی از کنتورهای هوشمند، اطمینان خاطر داد: ماژول مخابراتی کنتورهای هوشمند دارای تمامی استانداردهای لازم است. شاخص شدت جذب انرژی یا SAR که با واحد وات بر کیلوگرم سنجیده می‌شود، در کنتورهای هوشمند به‌مراتب پایین‌تر از حد مجاز بین‌المللی و به‌طور قابل‌توجهی کمتر از تلفن‌های همراه و مودم‌های خانگی است.

وی افزود: بنابراین از این منظر، جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد. بر اساس این شرایط، انتظار می‌رود مردم در این ابرپروژه ملی هوشمندسازی همراهی کنند. نتیجه این همکاری، کاهش ناترازی برق و فراهم شدن شرایط پایدارتر و مطلوب‌تر برای تأمین برق، به‌ویژه در تابستان‌های پیشِ‌رو، و در نهایت افزایش آسایش همگانی خواهد بود.

