به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی، مدیرعامل این بانک در این همایش با اشاره به هم‌زمانی تحولات پرشتاب در مدل‌های نوین بانکداری و رشد و توسعه صنعت پتروشیمی، اظهار کرد: بانک صادرات ایران همراستا با این تحولات، به‌دنبال شکل‌دهی به تعامل راهبردی و پایدار با صنعت پتروشیمی کشور است.

صنعت پتروشیمی؛ مزیت راهبردی اقتصاد ایران

وی با تبریک روز ملی صنعت پتروشیمی، برگزاری نخستین هم‌اندیشی با فعالان این صنعت را فرصتی ارزشمند برای تبادل دیدگاه‌ها و تعمیق همکاری‌ها میان نظام بانکی و صنعت پتروشیمی دانست و گفت: صنعت پتروشیمی همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران ایفاء کرده و به‌ویژه به‌عنوان یکی از ارزآورترین بخش‌های اقتصادی کشور شناخته می‌شود. این صنعت در حوزه اشتغال نیز از مؤثرترین صنایع کشور به‌شمار می‌رود و نقش پررنگی در توسعه اقتصادی داشته که مایه افتخار است.

بانک صادرات ایران؛ بانک جامع و حامی صنایع بزرگ

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به طبقه‌بندی بانک‌ها افزود: در نظام بانکی، هر بانک دارای حوزه‌های تخصصی مشخصی است و بانک صادرات ایران نیز به‌عنوان یک بانک جامع، از حوزه‌های تخصصی متنوعی حمایت می‌کند. این بانک در سال‌های گذشته، به‌ویژه در بخش صنایع، صنایع سنگین و معادن، نقش بسیار مؤثری ایفا کرده و پس از یک وقفه موقت در حوزه انرژی، بار دیگر با نگاه ویژه به عرصه نفت، گاز و پتروشیمی بازگشته و تفاهم‌نامه‌ها و تعاملات موفقی را در این حوزه به امضا رسانده است.

وی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی در ایران صرفاً یک صنعت نیست، بلکه یک مزیت راهبردی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: این صنعت در مقاطع دشوار اقتصادی همواره به کمک کشور آمده و توانسته چرخ تولید و توسعه را به حرکت درآورد و حتی در برخی دوره‌ها، بخش قابل‌توجهی از بار اقتصاد را به‌تنهایی بر دوش بکشد. صنعت پتروشیمی نقش مهمی در جبران بخشی از ناترازی‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه اشتغال، داشته است.

حرکت به‌ سوی مدل‌های نوین تأمین مالی

سیفی با بیان اینکه بانک صادرات ایران امروز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور، نقش مهمی در تأمین مالی اقتصاد بر عهده دارد، گفت: نگاه ما به تعامل با مجموعه پتروشیمی‌های کشور، مبتنی بر یک همکاری راهبردی و پایدار است و تلاش داریم این تعامل را در افق بلندمدت و با بهره‌گیری از مفاهیم و ابزارهای جدید، بیش از پیش تقویت کنیم.

وی با اشاره به شبکه گسترده شعب داخلی و خارجی و تکیه بر ۷۴ سال تجربه بانک صادرات ایران افزود: بخش عمده‌ای از صنایع کشور یا با منابع این بانک احداث شده‌اند یا با اتکا به سرمایه در گردش بانک صادرات ایران به فعالیت تولیدی ادامه می‌دهند. از این‌رو، این بانک یک همکار راهبردی برای صنعت پتروشیمی به‌شمار می‌آید. بر همین اساس، در تلاشیم از الگوهای سنتی تأمین مالی فاصله بگیریم، چرا که هم صنعت پتروشیمی و هم مدل‌های بانکداری در جهان به‌طور مستمر در حال تحول هستند. طراحی مدل‌های متنوع‌تر تأمین مالی پروژه‌ها، تبیین زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و پاسخگویی دقیق‌تر به انتظارات فعالان این حوزه، از جمله محورهای اصلی رویکرد جدید بانک صادرات ایران در این مسیر است.

اهدای تندیس ویژه نخستین همایش هم‌اندیشی

در پایان این نشست، تندیس ویژه «نخستین همایش هم‌اندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی»، به‌صورت نمادین و در آستانه هشتم دی‌ماه، «روز ملی صنعت پتروشیمی»، توسط مدیرعامل بانک صادرات ایران به حسن عباس‌زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، احمد مهدوی‌ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و حسین پناهیان معاون مالی، سرمایه‌گذاری و سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس اهدا شد.

بیان دغدغه‌ها و ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی

نخستین همایش هم‌اندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی همزمان با 8 دی‌ماه روز صنعت پتروشیمی به همت بانک صادرات ایران برگزار شد و در این همایش، مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت‌های پتروشیمی کشور با بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مسائل پیش‌روی این صنعت، به تشریح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مجموعه‌های تحت مدیریت خود پرداختند و انتظاراتشان از نظام بانکی، به‌ویژه بانک صادرات ایران، را مطرح کردند. آنان ضمن تبیین جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور و نقش آن در تولید، ارزآوری و اشتغال، آمادگی کامل خود را برای گسترش همکاری‌های دوجانبه و شکل‌گیری تعاملات مؤثر و پایدار با بانک صادرات ایران اعلام کردند.

