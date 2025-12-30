به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، محمدرضا پورابراهیمی گفت: در بانک کشاورزی شاهد اجرای طرح‌هایی مانند کشت قراردادی و روش‌های مشابه هستیم که چرخه تأمین مالی را در یک فرایند نظام‌مند قرار داده است و از رویکردهای سنتی تزریق مستقیم نقدینگی به طرح‌ها اجتناب می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت و آثار مثبت اجرای این روش‌ها تصریح کرد: این شیوه‌های نوین کمک می‌کند تا چرخش منابع در اقتصاد کشور با کمترین آثار تورمی و با کمترین فشار به ترازنامه نظام بانکی دنبال شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظام بانکی و بازار پول کشور را یکی از مؤلفه‌های اقتصادی نیازمند توجه ویژه دانست و افزود: به دلیل شرایط سال‌های اخیر، نظام بانکی برای خروج از وضعیتی که از آن با عنوان «ناترازی» یاد می‌شود، نیازمند حمایت و اتخاذ تصمیمات دقیق در سطح حاکمیت است.

پورابراهیمی به چالش‌های موجود در این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: تغییرات و اتفاقات حوزه تورم، نیاز به تأمین مالی را هم در بخش دارایی‌های ثابت و هم در حوزه سرمایه در گردش افزایش داده است. این در حالی است که امکان افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی با محدودیت‌های جدی مواجه است.

وی بانک کشاورزی را تنها بانکی توصیف کرد که به صورت مویرگی با آحاد مردم در ارتباط است و ادامه داد: در چنین مجموعه‌ای، طراحی و برنامه‌ریزی بر اساس رویکردهای علمی و تخصصی که خوشبختانه در حال انجام است، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد تا از این روزهای سخت نظام بانکی عبور کنیم.

این مقام مسئول در پایان ابراز امیدواری کرد، بانک کشاورزی بتواند با حمایت دولت در زمینه افزایش سرمایه و همچنین ورود به پروژه‌های کلان کشور، نقش پیشران خود را بیش از گذشته ایفاء کند.