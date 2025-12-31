خبرگزاری کار ایران
یک مقام مسئول به ایلنا خبر داد:

۳۰ هزار لیتر بنزین سوپر در تهران فروخته شد/ آغاز عرضه بنزین وارداتی در اصفهان؛ از امروز
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرارود‌ه‌های نفتی اعلام کرد: تاکنون به طور تقریبی ۱۰ میلیون لیتر بنزین سوپر وارد و ۳۰ هزار لیتر در تهران بفروش رفته است.

حمید حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره میزان واردات و فروش بنزین سوپر اظهار داشت: تاکنون به طور تقریبی ۱۰ میلیون لیتر وارد و ۳۰ هزار لیتر در تهران بفروش رفته است.

وی میزان استقبال از بنزین سوپر را خوب ارزیابی کرد و گفت: با وجودی که هنوز تبلیغات صورت نگرفته و شرایط پایدار نشده؛ استقبال خوب بوده است.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه از آغاز عرضه بنزین سوپر در استان اصفهان از امروز خبر داد و گفت: فعلا یک مخزن ۳۰ هزار لیتری از بنزین سوپر پُر شده و میزان آن بستگی به فروش افزایش خواهد یافت، اگر بازار رونق بگیرد محدودیتی برای تامین و توزیع وجود ندارد.

وی تاکید کرد: شبکه توزیع بنزین سوپر کل ایران را در بر خواهد گرفت، اگر استقبال و مشتری باشد در همه شهرهای کشور عرضه خواهد شد.

حبیبی تصریح کرد: عرضه بنزین سوپر طبق شیوه‌نامه وزارت نفت فعلا ۶ ماه به صورت آزمایشی شروع شده و در صورت افزایش تقاضا میزان واردات و توزیع افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه قیمت‌ بنزین سوپر متغیر خواهد بود، خاطرنشان کرد: اگر نرخ واردات تغییر کند نرخ بنزین سوپر وارداتی نیز تغییر خواهد کرد البته به این معنا نیست که قیمت‌ها فقط افزایشی باشد، بستگی به نرخ فوب خلیج‌فارس و قیمتی که خریدار و توزیع‌کننده دارد، احتمال کاهش هم وجود دارد.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره تاثیر عرضه بنزین سوپر بر میزان مصرف بنزین معمولی نیز گفت: فعلا تازه عرضه بنزین سوپر شروع شده به مررو زمان حجم بنزین معمولی کمتری توزیع می‌شود چون تقاضای خودروهای مدل بالا و خارجی که روی بنزین سوپر طراحی شده‌اند به سمت سوپر تغییر می‌کند.

طبق پیگیری ایلنا از یک شرکت بخش خصوصی توزیع‌کننده بنزین سوپر در خودروی سوخت‌رسان مستقر در منطقه سعادت‌آباد تهران؛ طی ۵ روز گذشته از بعدازظهر پنج‌شنبه تا صبح روز گذشته ۱۴ هزار و ۴۰۰ لیتر بنزین سوپر و با احتساب کرایه حمل، حق تبخیر و کارمزد بورس، با نرخ ۸۳ هزار و  ۷۰۰ تومان عرضه شده است.

