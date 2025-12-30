بخش زیادی از قطعیهای آب و برق مرتفع شده است
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو خبر داد: میزان بارشها در برخی مناطق به حدی است که گاها اختلالاتی را در تردد ایجاد و آسیبهای جزئی را به شبکههای فشار متوسط و ضعیف آب و برق کشور وارد کرد که با حضور همکاران مرتفع شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، سیفالله آقابیگی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، درخصوص وضعیت پایداری شبکه انتقال آب و برق کششور با توجه به بارشهای روزهای اخیر گفت: باتوجه به پیشبینیهای سازمان هواشناسی کشور مبنی بر فعالیت سامانه بارشی قابل توجه باران و برف در مناطقی از شمال غرب، غرب و همچنین جنوب غرب کشور، از قبل تمهیدات لازم برای عدم ایجاد مشکل در شبکه انتقال آب و برق در این استان اندیشیده شد.
وی افزود: اما با شروع بارشها در این مناطق، میزان بارشها در این مناطق به حدی افزایش یافت که گاها اختلالاتی را در تردد ایجاد و آسیبهای جزئی را به شبکههای فشار متوسط و ضعیف آب و برق کشور وارد کرد. سامانه بارشی در مناطق شمالی استان خوزستان از جمله مسجد سلیمان، ایذه و باغ ملک با بارشهای بالای ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیمتر همراه بود که میتواند برخی از شبکههای خطوط انتقال را مختل کند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو درخصوص وضعیت فعلی شبکه های انتقال آب و برق گفت: خوشبختانه بخش زیادی از این قطعیها با حضور به موقع همکاران شرکتهای آب و برق مرتفع شده و اکنون جریان آب و برق آنها جاری است. البته در برخی از مناطق استان کردستان از جمله شهرستانهای سقز و بانه به دلیل حجم و ارتفاع قابل توجه بارش برف شاهد سقوط تیرها، ترانسها، آسیب به شبکه و پارگی سیمهای برق بودیم که تا حدودی به همت همکاران شرکتهای برق مرتفع شده است اما تعدادی از شبکه برق روستاهای این استان به دلیل عدم دسترسی به راههای فرعی و دسترسی به شبکه انتقال برق باقی مانده است. البته همکاران ما با تجهیز ماشینآلات و نیروهای انسانی این آمادگی را دارند که به محض بازگشایی راهها جریان دائم برق را برای آنها نیز برقرار کنند.