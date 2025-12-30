صادرت ۱۳ میلیون دلار چای ایرانی از ابتدای امسال

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان چای کشور، حبیب جهانساز آخرین اقدامات دولت و برنامه‌های این سازمان برای ساماندهی چای سنواتی، حمایت از چای‌کاران و کارخانه‌ها، تأمین بازار داخلی و تقویت صادرات این محصول را تشریح کرد.

ریشه مشکلات چای سنواتی و بدهی کارخانه‌ها

جهانساز به تاریخچه مشکلات صنعت چای اشاره کرد و گفت: از سال ۷۹ تا ۸۳، اصلاح ساختار صنعت چای با ناهماهنگی‌هایی همراه شد که در نهایت منجر به ایجاد چای سنواتی و بدهی کارخانه‌ها شد. حجم این بدهی‌ها بالغ بر ۳,۶۰۰ میلیارد تومان بود و بخش عمده چای سنواتی در انبارهای تهران تحت نظارت بانک ملی باقی مانده بود.

وی افزود: از دو سال گذشته اقدامات مؤثری انجام شد تا بدهی‌ها تعیین‌تکلیف شود. سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به عنوان تضمین‌کننده تسهیلات، سازمان حسابرسی امور مربوطه را بررسی کرد و وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه سنواتی امکان آزادسازی کارخانه‌ها و بهره‌مندی از خدمات بانکی را فراهم کرد.

خروج ۳۱ هزار تن چای سنواتی از انبارها

رئیس سازمان چای کشور در خصوص چای سنواتی گفت: حدود ۳۱ هزار تن چای صنعتی از انبارهای تهران خارج شد. این چای سال‌ها غیرقابل مصرف بود و ورود آن به بازار می‌توانست اختلال ایجاد کند. با هماهنگی مراکز تحقیقات، این چای در محیط‌های کنترل‌شده مورد استفاده قرار گرفت تا هم اصلاح خاک و سبک‌سازی آن انجام شود و هم استانداردهای تحقیقاتی رعایت شود.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی از ابتدای سال آغاز شد و هفته گذشته آخرین محموله منتقل شد که این اقدام، پاکسازی کامل انبارها و اصلاح شرایط خاک را به همراه داشت.

حمایت از چای‌کاران و کارخانه‌ها

جهانساز در ادامه به اقدامات حمایتی دولت اشاره کرد: برای نیمه دوم سال، خرید تضمینی برگ سبز چای انجام می‌شود و تسهیلاتی برای چای‌کاران و کارخانه‌ها فراهم شده است. تاکنون ۴۹۲۷ پرونده وام جاری به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان و ۲۲۸۶ پرونده بیمه برای باغات چای ثبت شده است.

وی افزود: توزیع کود برای باغات آغاز شده و تسهیلات سرمایه‌ای برای احیا و بهسازی کارخانه‌ها از طریق سه بانک بالغ بر ۷۹ میلیارد تومان پرداخت شده است. مجموع تسهیلات اعطایی برای سرمایه در گردش و احیا بالغ بر ۲۱۳ میلیارد تومان است.

صادرات و واردات چای ایرانی

رئیس سازمان چای کشور درباره وضعیت صادرات و واردات اضافه کرد: تاکنون ۱۱ هزار و ۲۹۱ تن چای به ارزش حدود ۱۳ میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است. واردات نیز براساس نیاز واقعی انجام شده و حدود ۴۲ هزار تن در هشت ماه گذشته وارد کشور شده است.

وی تأکید کرد: اولویت اصلی ما تأمین بازار داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان است، اما بخشی از تولید با مزیت صادراتی نیز به بازار خارجی عرضه می‌شود. اقدامات دولت، از جمله تأسیس صندوق تخصصی چای، تأمین نقدینگی و کنترل واردات، موجب ساماندهی صنعت چای شده است.

اصلاح ساختار و مدیریت زنجیره

تولید جهانساز با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زنجیره تولید چای گفت: سازمان چای با همکاری مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های نظارتی، فرآیندهای خرید، تولید، انبارداری و صادرات را ساماندهی کرده است. چای سنواتی غیرقابل مصرف از بین رفته و کارخانه‌ها توانستند بدهی‌های خود را تسویه کنند و از خدمات بانکی استفاده کنند.

وی افزود: در راستای بهبود کیفیت تولید و بهره‌وری، اصلاح PH خاک، سبک‌سازی خاک و استفاده از ظرفیت‌های تحقیقاتی انجام شده است. همچنین برنامه‌های حمایت مالی و سرمایه‌ای از چای‌کاران و کارخانه‌ها برای افزایش عملکرد و توسعه صادرات ادامه دارد.

چشم‌انداز آینده

رئیس سازمان چای کشور در پایان خاطرنشان کرد: با ساماندهی چای سنواتی، حمایت از کشاورزان و کارخانه‌ها، افزایش صادرات و کنترل واردات، وضعیت صنعت چای بهبود قابل توجهی یافته است.وی افزود: هدف نهایی ما ایجاد زنجیره تولید پایدار، تأمین بازار داخلی و ارتقای کیفیت محصولات چای ایرانی است تا هم مصرف‌کنندگان داخلی و هم بازارهای خارجی از محصولات باکیفیت بهره‌مند شوند.

جهانساز تصریح کرد: با تکمیل مراحل خروج چای سنواتی، تزریق تسهیلات و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی، صنعت چای ایران در مسیر ساماندهی و توسعه پایدار قرار گرفته است. این اقدامات نه‌تنها از اقتصاد داخلی حمایت می‌کند، بلکه کیفیت محصول ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا داده و زنجیره تولید چای کشور را از بحران سنواتی رهایی بخشیده است.

انتهای پیام/