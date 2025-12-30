آغاز فرآیند پایدارسازی و آزمونهای مداری ماهوارههای ظفر ۲، پایا و کوثر
پس از تزریق موفق ماهوارههای «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر» به مدار و دریافت دادههای کنترلی اولیه، فرآیند پایدارسازی مداری و آزمونهای فنی این ماهوارهها با هدف ارزیابی عملکرد زیرسامانهها و تثبیت وضعیت مداری آنها در حال انجام است.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان فضایی ایران، پس از پرتاب، هر سه ماهواره در بازه زمانی ساعت ۱۹ تا ۲۱ بهترتیب در مدار قرار گرفتند و در نخستین گذر از فراز ایران، دادههای کنترلی آنها در ایستگاههای زمینی دریافت شد.
این دادهها سلامت برخی زیرسامانههای حیاتی از جمله تأمین توان، مخابرات، تلهمتری ـ تلهکامند و بوردهای الکترونیکی واسطه را نشان میدهد و مبنای آغاز آزمونهای مداری است.
در ردهای مداری صبح هشتم دیماه، پارامترهای تکمیلی زیرسامانهها دریافت شد و هرچند سرعت زاویهای اولیه تزریق ماهواره «پایا» توسط بلوک انتقال مداری فریگات بیش از حد معمول بود، فرآیند کاهش سرعت و پایدارسازی مداری با دقت بالا در حال انجام است.
بهروزرسانی موقعیت و سرعت مداری ماهوارهها (اطلاعات TLE) بر اساس دادههای تزریق مداری و رصد زمینی برای برقراری ارتباط پایدار ادامه دارد.
هر یک از این سه ماهواره در طول ۲۴ ساعت حداکثر دو گذر در روز و دو گذر در شب از فراز ایران خواهند داشت و در هر عبور چند دقیقه امکان برقراری ارتباط، ارسال فرامین و دریافت دادههای فنی فراهم میشود. این مراحل زمینه لازم برای ادامه آزمونهای مداری و آمادهسازی ماهوارهها برای بهرهبرداری عملیاتی را فراهم میکند.