تثبیت سهمیه صادرات سوخت چین برای سال ۲۰۲۶

تثبیت سهمیه صادرات سوخت چین برای سال ۲۰۲۶
منابع تجاری اعلام کردند چین در نخستین مجموعه از سهمیه‌های صادراتی سال ۲۰۲۶، ۱۹ میلیون تن برای فرآورده‌های نفتی و ۸ میلیون تن برای سوخت دریایی کم‌گوگرد فروخته است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، سه منبع مطلع گفتند: چین در نخستین مجموعه از سهمیه‌های صادراتی سال ۲۰۲۶، ۱۹ میلیون تن سهمیه برای صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت و ۸ میلیون تن سهمیه برای سوخت دریایی کم‌گوگرد فروخته که حجم هر دو سهمیه در مقایسه با سال گذشته ثابت مانده است.

چین صادرات فرآورده‌های نفتی خود را از طریق سیستم سهمیه‌بندی مدیریت می‌کند تا عرضه و تقاضا در بازار داخلی متعادل شود.

به شرکت‌های نفتی دولتی سینوپک و سی‌ان‌پی‌سی، دریافت‌کنندگان اصلی سهمیه‌ها، ۱۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تن سهمیه برای صادرات بنزین، سوخت جت و گازوئیل اختصاص یافت که بیش از ۷۰ درصد کل حجم را تشکیل می‌دهد.

پالایشگاه خصوصی بزرگ ژجیانگ پتروکمیکال نیز ۱.۵۶ میلیون تن سهمیه صادرات برای این محموله نخست دریافت کرد.

از مجموع ۱۹ میلیون تن سهمیه صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت، ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن برای تجارت فرآوری به‌طور معمول برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها اختصاص داده شد.

در همین حال از ۸ میلیون تن سهمیه سوخت دریایی کم‌گوگرد، حدود ۸۵ درصد به سینوپک و سی‌ان‌پی‌سی تعلق گرفت.

طبق داده‌های رسمی، صادرات فرآورده‌های نفتی چین شامل بنزین، گازوئیل، سوخت هوایی و سوخت‌رسانی به کشتی‌ها  در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵ در مجموع ۵۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته ۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
