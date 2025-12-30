به گزارش خبرنگار ایلنا، صفدر نیازی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امروز (سه‌شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴) در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: امروز علم و فناوری زیرساخت توسعه کشاورزی است و بدون فناوری ماموریت امنیت غذایی ممکن نیست.

نمایش دستاوردهای ۳۰۰ شرکت در نمایشگاه جامع کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ارتقای بهره‌وری نیاز به استفاده از فناوری‌های دارد. بنابراین دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی برگزار می‌شود تا بیش از ۳۰۰ شرکت اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان آخرین فناوری‌ها و محصولات خود را به نمایش درآورند.

نیازی با اشاره به تولید بذر‌های جدید، گفت: در این نمایشگاه در حوزه مکانیزاسیون ۲۰ شرکت آخرین یافته‌های خود را ارائه می‌کنند.

نیازی ادامه داد: روزانه ۴ دوره در حوزه سامانه‌ها و آبیاری هوشمند و استفاده از ابزار دقیق و کاربرد هوش مصنوعی در حوزه آبیاری برگزار می‌شود.

وی در مورد کشورهایی که از این نمایشگاه بازدید می‌کنند، گفت: هیات‌هایی از عراق، افغانستان، لبنان و پاکستان از این نمایشگاه بازدید دارند. مجموعا ۳۰۰ تولیدکننده در این نمایشگاه حضور دارند.

صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری تجهیزات آبیاری

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در مورد شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه، گفت: ۱۰۰ شرکت در حوزه آبیاری، ۱۲۰ شرکت در حوزه نهاده‌ها، ۵۰ شرکت در حوزه گلخانه و کشت‌های گلخانه‌ای و ۲۰ شرکت در حوزه مکانیزاسیون و زراعت و باغبانی از ۱۲ تا ۱۵ دی ماه در نمایشگاه حضور دارند.

نیازی در ادامه آماری از صادرات تجهیزات آبیاری ارائه داد و گفت: حدود ۱۰۰ میلیون دلار تجهیزات آبیاری در سال گذشته به ۱۸ کشور صادر شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی از محصولات شرکت‌های ایرانی از نظر فناوری هم‌سطح آخرین فناوری‌های دنیا هستند.

نیازی افزود: منابع آبی بخش کشاورزی که سال گذشته ۷۰ میلیارد متر مکعب بود امسال با کاهش ۴۰ درصدی ازسوی وزارت نیرو به ۵۱ میلیارد مترمکعب رسید.

نیمی از کانال‌های انتقال آب در بخش کشاورزی خاکی است

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: به دلیل کاهش 40 درصدی منابع آبی بخش کشاورزی، ناگزیریم که حداقل وابستگی را به آب داشته باشیم. بنابراین این صرفه جویی در مصرف آب جز با استفاده از فناوری ممکن نیست. دهمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی نیز پل ارتباطی بین تولیدکننده و صنعتگر و تولیدکننده است تا از آخرین فناوری های تولید داخل مطلع شوند.

نیازی با بیان اینکه به دلیل خشکسالی‌ها، اصلی‌ترین هدف این است که آب را با حداکثر راندمان به دست کشاورز برسانیم، گفت: از مجموع ۴۰۰ هزار کیلومتر کانال کشاورزی، ۲۰۰ هزار کیلومتر بتنی شده و مابقی هنوز خاکی است.

قیمت مناسب تجهیزات آبیاری بزرگ‌ترین مزیت رقابتی ما برای صادرات است

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه «تجهیزات آبیاری ایرانی چه مزیتی در مقایسه با تجهیزات خارجی دارند تا بتوانند به کشورهای منطقه و دنیا صادر شوند؟» گفت: مواد اولیه برای تولید این محصولات بزرگترین مزیت رقابتی ماست. در حوزه تولید لوله، اتصالات، قطره‌چکان، والف و بسیاری از محصولات دیگر، مواد پتروشیمی اصلی‌ترین نقطه قوت کشور برای صادرات است.

نیازی ادامه داد: تولیدکنندگان ما این مواد اولیه را خریداری و تبدیل به کالا کرده و صادر می‌کنند.

وی، مزیت اصلی صادرات تجهیزات آبیاری کشاورزی را قیمت این محصولات دانست و ادامه داد: در حوزه کشورهای اطراف مثل آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق و... ما از نظر فناوری از آنها بالاتریم و این کشورها فناوری و کارخانه‌جات ما را ندارند.

دلایل پایین بودن میزان صادرات تجهیزات کشاورزی

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان سایر مزیت‌های رقابتی این محصولات، گفت: علاوه بر اینکه ما مواد پتروشیمی داریم که نسبت به اروپا می‌تواند یک امتیاز برای ما باشد، در میان کشورهای منطقه نیز از نظر فناوری و کارخانه پیشرو هستیم.

نیازی ادامه داد: با وجود هزینه‌های لجستیک برای صادرات این محصولات، بازهم صادرات این محصولات از ایران برای کشورهای اروپایی مقرون به صرفه است.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا صادرات 100 میلیون دلاری تجهیزات آبیاری کم نیست؟» گفت: دلیل پایین بودن میزان صادرات، تحریم‌ها و مشکل در انتقال پول است که می‌تواند کالا به کالا باشد. این مسائل پولی، مالی یک مقداری دستگیری ایجاد کرده وگرنه صادرات ما باید بیش از این می‌بود.

