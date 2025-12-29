هوش مصنوعی مسیر آینده مدیریت آب کشور را تعیین میکند
رئیس مؤسسه تحقیقات آب با تأکید بر نقش کلیدی داده و هوش مصنوعی در تصمیمسازیهای کلان گفت: وزارت نیرو یکی از بخشهایی است که بیشترین نیاز را به بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی و دادهمحوری، در مدیریت منابع آب و انرژی دارد.
به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب، محمدرضا کاویانپور در بیستونهمین همایش ارائه دستاوردهای پژوهشی صنعت آب با محور تحول دیجیتال، حکمرانی داده و هوش مصنوعی که به میزبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه فناوریهای پیشرفته اظهار کرد: موفقیتهای دانشمندان کشور در صنایع پیشرفته از جمله صنعت فضایی، نشاندهنده نقش تعیینکننده داده، دیجیتال و هوش مصنوعی در رقمزدن افتخارات ملی است؛ ظرفیتی که میتواند بهصورت شگفتانگیزی در صنعت آب نیز بهکار گرفته شود.
وی با بیان اینکه هوش مصنوعی امروز وارد عرصه تصمیمگیری، بهینهسازی و حتی تصمیمسازی اجتماعی شده است، افزود: بخش وزارت نیرو بهشدت به این فناوریها نیاز دارد؛ چراکه کاربرد هوش مصنوعی در بهینهسازی مصرف آب و انرژی بسیار گسترده و اثرگذار است.
رئیس مؤسسه تحقیقات آب با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه تصریح کرد: در مؤسسه تحقیقات آب سالهاست استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار قرار دارد؛ از جمله در پیشبینیهای هواشناسی و بارش که بخشی از سیستمهای تصمیمگیری ما را تشکیل میدهد. اخیراً نیز سامانهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای پیشبینی جریانهای ورودی طراحی شده که هماکنون بهصورت فعال در اختیار بخش داده و مدیریت منابع آب قرار دارد.
کاویانپور به یکی از پروژههای ملی وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: در اجرای تکلیف برنامهای مربوط به مطالعات دریای خزر، با استفاده از هوش مصنوعی، مدلی برای پیشبینی تراز آب طراحی شد که اکنون مبنای تصمیمگیری برای توسعه سه استان مجاور دریای خزر قرار گرفته است؛ این در حالی است که با روشهای سنتی، دستیابی به چنین نتایجی تا افق ۲۱۰۰ بسیار زمانبر بود.
وی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در حوزه داده و هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی بدون داده معنا ندارد و این حوزه نیازمند سرمایهگذاری سنگین در زیرساختها، پردازندهها، چیپها و زیستبوم سختافزاری است؛ موضوعی که امروز کشورهای پیشرو بهصورت نهادی روی آن سرمایهگذاری کردهاند.
رئیس مؤسسه تحقیقات آب، یکی از چالشهای اصلی کشور در این حوزه را نبود مشوقها و سرمایهگذاری هدفمند دانست و افزود: اگر بخواهیم در آیندهای که بهشدت دادهمحور و دیجیتال است موفق باشیم، چارهای جز استفاده از این ابزارها نداریم و باید همه ظرفیتهای مالی، انسانی و فکری کشور در این مسیر بهکار گرفته شود.
کاویانپور در پایان با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی وزارت نیرو و راهاندازی پارک فناوری وزارت نیرو گفت: نیروی انسانی توانمند مهمترین سرمایه این مجموعه است و با حمایت ساختاری و ایجاد زیرساختهایی مانند پارک فناوری وزارت نیرو، میتوان زمینه حضور پژوهشگران، ایدهپردازان و شرکتهای فناور را در حوزه آب و برق فراهم کرد و آیندهای پایدار برای صنعت آب کشور رقم زد.