امنیت، اتفاقی نیست/صنعت نفت؛ خط مقدم بی‌ادعا

رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تأکید کرد: بزرگ‌ترین وظیفه مدیران نفتی، ادامه راه شهید سلیمانی و تندگویان با حضور میدانی، تصمیم‌گیری شجاعانه و باور به توان داخل است.

به گزارش ایلنا، حسین حسین‌زاده امروز (دوشنبه، هشتم دی) در شانزدهمین یادواره شهید محمدجواد تندگویان، یک‌هزار و ۶۱ شهید صنعت نفت و چهارمین یادواره سردار شهید قاسم سلیمانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای صنعت نفت اظهار کرد: شهید سپهبد قاسم سلیمانی یک مکتب بود و حتی پس از شهادت نیز میدان را تغییر داد، امروز مکتب حاج قاسم زنده‌تر از خود حاج قاسم است و این تفکر در صنعت نفت به‌ویژه در شرایط سخت و بحرانی، خود را به‌خوبی نشان داده است.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی بسیار ساده می‌فرمودند که ما برای انجام وظیفه آمده‌ایم، نه برای دیده شدن، افزود: شهید سلیمانی شخصیتی بود که با شجاعت در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، توکل، قدرت مسئولیت‌پذیری و راهبری توانست از خود مکتبی به‌جا بگذارد که امروز الگوی ما جوان‌ترهاست؛ به‌ویژه در حوزه صنعت نفت.

امنیت، اتفاقی نیست

رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با تأکید بر نقش مجاهدت‌های خاموش در تأمین امنیت کشور بیان کرد: حاج قاسم به ما آموخت که امنیت، اتفاقی نیست. این مجاهدت‌های خاموش که در سال‌های سال و با استفاده از تجربه گران‌بهایی که ایشان در میدان داشتند شکل گرفت، سبب شد دیپلماسی میدان و شرایط موجود در آن زمان تحت تأثیر قرار گیرد.

حسین‌زاده با یادآوری آمار شهدای دفاع مقدس افزود: ما در هشت سال دفاع مقدس بیش از ۲۲۰ هزار شهید، حدود ۵۸۰ هزار جانباز و حدود ۴۳ هزار آزاده تقدیم کردیم. اینها فقط عدد نیستند؛ هر کدام از این نفرات، ایده، آینده و نسل بودند و ما باید قدردان زحمات این عزیزان باشیم و بتوانیم رهرو راه آنان باشیم.

وی با اشاره به عقلانیت و شجاعت حاکم بر مکتب شهید سلیمانی گفت: این تفکر که بر مبنای عقلانیت و شجاعت بود، در جنگ ۱۲روزه اخیر هم خودش را نشان داد؛ جنگی که ثابت کرد مکتب حاج قاسم زنده‌تر از خود حاج قاسم است و این بسیار ارزشمند است؛ ایشان فرموده بودند ما پیروز میدان هستیم اگر دل‌های ما نترسد و یکی از دلایلی که در این جنگ ۱۲روزه موفق بودیم، همین نترسیدن بود.

شهید تندگویان؛ الگوی مدیر میدان

رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به شانزدهمین سالروز گرامیداشت شهید محمدجواد تندگویان؛ مردی که الگوی واقعی مدیر میدان در شرایط بحرانی کشور بود، بیان کرد: در شرایطی که ایام جنگ ایجاب می‌کرد شاید مدیریت از مرکز انجام شود، شهید تندگویان حضور میدانی در آبادان، اهواز، مناطق نفت‌خیز و نقاط مختلف داشت و به کارکنان روحیه می‌داد. او به ما آموخت که نه در شعار، بلکه در عمل و با حضور در وسط میدان می‌توان کار را پیش برد.

حسین‌زاده با اشاره به اسارت و شهادت مظلومانه شهید تندگویان اظهار کرد: جنگ، هزینه دارد و گاهی این هزینه، جان یک مدیر است. شهید تندگویان در بحبوحه جنگ، با سفر به مناطق عملیاتی، در نهایت به اسارت درآمد و مظلومانه به شهادت رسید؛ تا جایی که مقام معظم رهبری تعبیر «شهید غریب» را برای این شهید بزرگوار به‌کار بردند.

وی با اشاره به یک‌هزار و ۶۱ شهید صنعت نفت گفت: وقتی امروز از این تعداد شهید سخن می‌گوییم، در واقع از امتداد همین تفکر صحبت می‌کنیم. به‌عنوان یک مدیر نفتی معتقدم بزرگ‌ترین وظیفه امروز ما، ادامه مسیر شهید تندگویان است؛ مسیری که بر حضور در میدان، شنیدن صدای کارشناسی، تصمیم‌گیری شجاعانه، سلامت اداری و باور قلبی و عملی به توان داخل استوار است. اگر امروز پروژه‌ها بومی‌سازی می‌شود، اگر تولید در شرایط سخت ادامه دارد، همه اینها ادامه همان تفکر است.

صنعت نفت؛ خط مقدم بی‌ادعا

رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به نقش کارکنان صنعت نفت در شرایط بحرانی گفت: در جنگ ۱۲روزه اخیر، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان صنعت نفت در مناطق مختلف عملیاتی واقعاً پای کار بودند و اجازه ندادند لحظه‌ای توقف در تولید ایجاد شود؛ چه در حوزه تولید، چه صیانت، چه در پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، خطوط لوله و دیسپچینگ. بسیاری از این بخش‌ها خط مقدم واقعی هستند.

حسین‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم همه ما بتوانیم ادامه‌دهنده و رهرو راه این شهدای عزیز باشیم و این مسیر پرافتخار را با قدرت ادامه دهیم.

