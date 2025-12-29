رکورد تولید اوره گرانول شکست

به گزارش ایلنا، بررسی و تحلیل آمارهای عملکرد تولید در سال‌های گذشته نشان می‌دهد میزان تولید تحقق‌یافته در سال جاری، بالاترین سطح ثبت‌شده اوره گرانول در تمامی ادوار فعالیت پتروشیمی مسجدسلیمان بوده است. این موفقیت در شرایطی حاصل شده که حفظ پایداری عملیاتی، مدیریت بهینه ظرفیت‌ها و استمرار تولید پایدار از مهم‌ترین الزامات محیط عملیاتی صنعت پتروشیمی به شمار می‌رود.

پتروشیمی مسجدسلیمان در دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ موفق شد با ثبت بالاترین میزان تولید سالانه اوره گرانول در طول دوران فعالیت خود، رکوردی تاریخی و بی‌سابقه را به ثبت برساند؛ دستاوردی شاخص که جایگاه این مجتمع را در میان واحدهای تولیدی صنعت پتروشیمی کشور بیش از پیش ارتقا می‌دهد.

تحقق این رکورد نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند شامل ارتقای بهره‌وری تجهیزات، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، افزایش ضریب دسترسی واحدها و ایجاد هم‌افزایی مؤثر میان بخش‌های فنی، بهره‌برداری، تعمیرات و برنامه‌ریزی تولید بوده است. اتخاذ رویکردهای مهندسی دقیق، استفاده حداکثری از توان تخصصی داخلی و پایش مستمر شاخص‌های عملکردی، نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به این سطح از تولید ایفا کرده‌اند.

ثبت رکورد سالانه ادوار تولید اوره گرانول، بیانگر توانمندی فنی، انسجام سازمانی و تلاش مستمر کارکنان و متخصصان شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان است؛ مجموعه‌ای که با تکیه بر دانش بومی و رویکرد تولید پایدار، مسیر رشد، توسعه و تثبیت جایگاه خود در صنعت پتروشیمی کشور را با قدرت ادامه می‌دهد.

مسجدسلیمان با تحقق این دستاورد مهم، بار دیگر عزم جدی خود را در راستای اجرای برنامه‌های کلان تولید، افزایش بهره‌وری، توسعه پایدار و ایفای نقش مؤثر در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور به نمایش گذاشت.

انتهای پیام/