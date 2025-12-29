تکذیب استعفای دوباره فرزین
پیگیری ها از بانک مرکزی حاکی است، موضوع استعفای فرزین از ریاست کلی بانک مرکزی در روزهای پایانی آذر مطرح شده و موضوع جدیدی نیست و طی امروز هم اتفاق جدیدی در این باره رخ نداده است.
مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی هم امروز از جلسه حال حاضر تیم اقتصادی دولت با حضور فرزین و وزرای اقتصادی دولت در بانک مرکزی خبر داد.
وی گفت: پیرو تاکید رئیسجمهور محترم و در راستای جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت در خصوص سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی مردم، هماکنون ادامه این جلسات در بانک مرکزی در حال برگزاری است.
نتایج حاصل از این جلسات بزودی در دولت جمعبندی و اطلاع رسانی میشود