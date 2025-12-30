نوسانات ارزی، اثری جدی روی کسب و کارها گذاشته/ اعتراض اصناف، غیر طبیعی نیست

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر کسب و کارها، گفت: در شرایط فعلی در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و روال معمولی همه ساله این است که حال و هوای پایان سال همیشه متفاوت از سایر ایام است.

وی افزود: در ایام پایانی سال، نوسانات قیمت ارز، اثر نامحسوسی روی کسب و کارها گذاشته است، در حالی که این موضوعات و مشکلات باید با برنامه‌ریزی برطرف شود.

حفظ ارزش پول ملی یک تکلیف ملی است

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر جدایی اقتصاد کشور از دلار، گفت: اساسا چسبندگی اقتصاد کشور به ارز خارجی و دلار نمی‌تواند برای کسب و کارها مفید باشد زیرا بودجه و تمام مسائل کشور براساس ریال و پول ملی محاسبه می‌شود. بنابراین، حفظ ارزش پول ملی یک تکلیف ملی است و همه افرادِ موثرِ در موضوعات اقتصادی باید تلاش کنند که ارزش پول ملی حفظ شود.

رستگار افزود: تاثیر قیمت ارز بر قیمت کالاها و ایجاد تنش و تشویش اذهان برای اقتصاد کشور مطلوب نیست. مضاف بر اینکه بیش از ۷۰ درصد تولیدات داخلی ما بر اساس ریال داخلی محاسبه شده و اساسا هیچ ربطی به تحریم‌ها و ارزهای خارجی ندارد. بنابراین، ما باید بتوانیم این تولیدات داخلی و وارداتی را تفکیک کنیم و قیمت ارز تنها روی قیمت کالاهای وارداتی به همان میزان اثر بگذارد؛ اما بیش از ۷۰ درصد تولیدات ما داخلی است و هیچ ربطی به ارز خارجی و تحریم ندارد.

بلاتکلیفی کسب و کارها با نوسانات ارز

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاران اقتصادی و بانکی باید شرایط واقعی کشور را در نظر بگیرند تا این مسائل، کاسبان و تولیدکنندگان ما را دچار اشکالات کسب و کاری نکند، گفت: یکی از آثار نوسانات قیمت ارز، بلاتکلیفی صاحبان کسب و کارهایی است که کالای آنها به نوعی مرتبط با قیمت ارز است. این کسب و کارها باید تکلیف خود را بدانند که چه اتفاقی خواهد افتاد.

رستگار افزود: هیچ کسی به دنبال این نیست که اوضاع کسب و کارش بهم بخورد و به دنبال این است که هزینه‌های خود را تامین کند تا بتواند در بازار دوام بیاورد.

کسب و کار در شرایط آرام امکان‌پذیر است

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: ممکن است که جمعی نسبت به نوسانات ارز اعتراضاتی داشته باشند که مساله غیر طبیعی نیست، ولی مردم، اصناف و کسبه منطقی‌تر از این هستند که بخواهند از این موضوع سوء استفاده کنند.

رستگار با بیان اینکه ممکن است برخی به دنبال این باشند که شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر کنند، افزود: ما به عنوان اصناف و کسبه بازار مراقب هستیم که خدایی نکرده مشکلی برای بازارهای ما ایجاد نشود زیرا اگر کسی مشکلی ایجاد کند، اولین متضررِ چنین شرایطی، واحدهای صنفی ما هستند زیرا هزینه‌های ما جاری است و استمرار دارد. بنابراین باید بتوانیم در یک آرامش کلی کسب و کار خود را حفظ کنیم.

برخی تصمیم‌گیران، آرامش بازار را به هم می‌زنند

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: برخی به دنبال این هستند که آرامش بازار را به هم بزنند. البته منظور ما، اعتراض و بستن مغازه‌ها و واحدهای صنفی نیست، بلکه برخی در تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه واردات و بحث تخصیص ارز برای واردکنندگان انجام داده‌اند، باعث خسارت به واحدهای صنفی، کسبه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند.

رستگار افزود: این افراد حق ندارند که هر کاری می‌خواهند بکنند. مسئولان حتما باید شرایط مردم و کسب و کارها را در همه حال و حتی در بودجه ۱۴۰۵ ببینند و لحاظ کنند و هر درآمد زیادی که می‌خواهند برای دولت تعیین کنند، نباید منبع این درآمد، فشار به مردم و کسب و کارها باشد.

اعتراضات پراکنده اصناف به نوسانات نرخ ارز

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اعتراضات اصناف نسبت به نوسانات ارزی، گفت: نوسانات ارزی اثری جدی روی تمام کسب و کارها گذاشته است. امیدواریم روزی برسد که ارز و دلار از اقتصاد کشور ما برچیده شود زیرا آفتی برای کشور است. ما می‌توانیم از این جریان عبور کنیم و این امکان وجود دارد؛ ولی کار باید دست کاردان باشد.

