خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش قیمت نفت پس از دیدار ترامپ و زلنسکی

افزایش قیمت نفت پس از دیدار ترامپ و زلنسکی
کد خبر : 1734675
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت نفت در پی ارزیابی سرمایه‌گذاران از نتیجه دیدار رؤسای‌جمهوری آمریکا و اوکراین درباره توافق احتمالی صلح و تأثیر تنش‌های خاورمیانه بر اختلال عرضه، افزایش یافت.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت روز دوشنبه (هشتم دی) با وجود نگرانی‌ها از اختلال در عرضه جهانی پس از ارزیابی سرمایه‌گذاران از نتیجه مذاکرات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، درباره توافق احتمالی برای پایان تنش‌های مسکو و کی‌یف افزایش یافت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۴۳ دقیقه بامداد روز دوشنبه به‌وقت گرینویچ با ۶۳ سنت یا ۱.۰۴ درصد افزایش، به ۶۱ دلار و ۲۷ سنت برای هر بشکه رسید، در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا هم با ۵۸ سنت یا ۱.۰۲ درصد افزایش، ۵۷ دلار و ۳۲ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

قیمت هر دو شاخص نفتی روز جمعه (پنجم دی) بیش از ۲ درصد کاهش یافته بود، زیرا سرمایه‌گذاران پیش از مذاکرات پایان هفته بین ترامپ و زلنسکی، مازاد عرضه جهانی و احتمال توافق صلح اوکراین را ارزیابی می‌کردند.

ترامپ روز یکشنبه (هفتم دی) پس از دیدار با زلنسکی در تفرجگاه «مار-آ-لاگو» در فلوریدا گفت: ما به توافق برای پایان دادن به جنگ بسیار نزدیک‌تر، شاید خیلی نزدیک شده‌ایم.

وی تأکید کرد: سرنوشت منطقه مورد مناقشه دونباس همچنان مسئله‌ای حل‌نشده است.

مینگیو گائو، محقق ارشد انرژی و مواد شیمیایی در شرکت چاینا فیوچرز، گفت: مذاکرات صلح درباره مسائل سرزمینی بین مشکو و کی‌یف به توافق نرسیده و احتمال دارد روند صلح بدون پیشرفت سریع به بن‌بست برسد.

یانگ آن، تحلیلگر هایتونگ فیوچرز، نیز گفت: افزایش قیمت‌ها افزون بر مذاکرات صلح، ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک است، زیرا روسیه و اوکراین در پایان هفته به حمله به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر ادامه دادند.

وی افزود: خاورمیانه هم به‌تازگی ناآرام بوده است؛ حمله‌های هوایی عربستان سعودی در یمن و اشاره مقام‌های ایرانی به رویارویی تهران با جنگی تمام‌عیار ازسوی ایالات متحده، اروپا و رژیم صهیونیستی نگرانی‌ها درباره اختلال‌های احتمالی عرضه را افزایش داده است.

تونی سیکامور، تحلیلگر مؤسسه آی‌جی (IG) در یادداشتی نوشت: انتظار می‌رود نفت خام دابلیوتی‌آی در محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار معامله شود، همچنین اقدام‌های اجرایی آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا و پیامدهای احتمالی حمله نظامی آمریکا به اهداف داعش در نیجریه که روزانه حدود یک میلیون بشکه و ۵۰۰ هزار تولید می‌کند، هم در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی