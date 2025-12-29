افزایش قیمت نفت پس از دیدار ترامپ و زلنسکی
قیمت نفت در پی ارزیابی سرمایهگذاران از نتیجه دیدار رؤسایجمهوری آمریکا و اوکراین درباره توافق احتمالی صلح و تأثیر تنشهای خاورمیانه بر اختلال عرضه، افزایش یافت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت روز دوشنبه (هشتم دی) با وجود نگرانیها از اختلال در عرضه جهانی پس از ارزیابی سرمایهگذاران از نتیجه مذاکرات دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، درباره توافق احتمالی برای پایان تنشهای مسکو و کییف افزایش یافت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۴۳ دقیقه بامداد روز دوشنبه بهوقت گرینویچ با ۶۳ سنت یا ۱.۰۴ درصد افزایش، به ۶۱ دلار و ۲۷ سنت برای هر بشکه رسید، در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا هم با ۵۸ سنت یا ۱.۰۲ درصد افزایش، ۵۷ دلار و ۳۲ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.
قیمت هر دو شاخص نفتی روز جمعه (پنجم دی) بیش از ۲ درصد کاهش یافته بود، زیرا سرمایهگذاران پیش از مذاکرات پایان هفته بین ترامپ و زلنسکی، مازاد عرضه جهانی و احتمال توافق صلح اوکراین را ارزیابی میکردند.
ترامپ روز یکشنبه (هفتم دی) پس از دیدار با زلنسکی در تفرجگاه «مار-آ-لاگو» در فلوریدا گفت: ما به توافق برای پایان دادن به جنگ بسیار نزدیکتر، شاید خیلی نزدیک شدهایم.
وی تأکید کرد: سرنوشت منطقه مورد مناقشه دونباس همچنان مسئلهای حلنشده است.
مینگیو گائو، محقق ارشد انرژی و مواد شیمیایی در شرکت چاینا فیوچرز، گفت: مذاکرات صلح درباره مسائل سرزمینی بین مشکو و کییف به توافق نرسیده و احتمال دارد روند صلح بدون پیشرفت سریع به بنبست برسد.
یانگ آن، تحلیلگر هایتونگ فیوچرز، نیز گفت: افزایش قیمتها افزون بر مذاکرات صلح، ناشی از تشدید تنشهای ژئوپلیتیک است، زیرا روسیه و اوکراین در پایان هفته به حمله به زیرساختهای انرژی یکدیگر ادامه دادند.
وی افزود: خاورمیانه هم بهتازگی ناآرام بوده است؛ حملههای هوایی عربستان سعودی در یمن و اشاره مقامهای ایرانی به رویارویی تهران با جنگی تمامعیار ازسوی ایالات متحده، اروپا و رژیم صهیونیستی نگرانیها درباره اختلالهای احتمالی عرضه را افزایش داده است.
تونی سیکامور، تحلیلگر مؤسسه آیجی (IG) در یادداشتی نوشت: انتظار میرود نفت خام دابلیوتیآی در محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار معامله شود، همچنین اقدامهای اجرایی آمریکا علیه محمولههای نفتی ونزوئلا و پیامدهای احتمالی حمله نظامی آمریکا به اهداف داعش در نیجریه که روزانه حدود یک میلیون بشکه و ۵۰۰ هزار تولید میکند، هم در نظر گرفته شده است.