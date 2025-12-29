سد اخند عسلویه برای نخستین بار سرریز کرد

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، علی محمدی مدیرعامل شرکت اظهار کرد: سد اخند از نوع بتنی وزنی است که علاوه بر کنترل سیلاب رودخانه اخند، وظیفه تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه را نیز بر عهده دارد و نقش مهمی در افزایش ایمنی زیرساخت‌های پایین‌دست ایفا می‌کند.

محمدی با اشاره به خسارات ناشی از سیلاب‌های فصلی این رودخانه در سال‌های گذشته اظهار داشت: سیلاب‌های مخرب رودخانه اخند همواره باعث وارد آمدن خسارات متعدد به تأسیسات زیربنایی، تجهیزات و خطوط انتقال صنایع نفت و گاز در شهرستان عسلویه می‌شد که با تکمیل این سد و انجام عملیات آبگیری، از بروز این خسارات جلوگیری شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر تصریح کرد: این سد با ارتفاع ۳۲ متر و طول تاج ۱۱۳ متر، دارای ظرفیت ذخیره‌سازی حدود ۲ میلیون مترمکعب آب است که در سال ۱۴۰۱ به مرحله آبگیری رسید و سرریز رخ‌داده در سامانه بارشی جاری، نخستین سرریز مخزن سد اخند به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: این سرریز نشان‌دهنده تحقق کامل اهداف کنترلی این سازه در مهار سیلاب‌های رودخانه اخند و نگهداشت حجم قابل توجهی آب برای تامین نیازهای شرب و کشاورزی منطقه است.

