سد اخند عسلویه برای نخستین بار سرریز کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: سد اخند عسلویه، در جریان سامانه بارشی اخیر، برای نخستین بار از زمان آبگیری سرریز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، علی محمدی مدیرعامل شرکت اظهار کرد: سد اخند از نوع بتنی وزنی است که علاوه بر کنترل سیلاب رودخانه اخند، وظیفه تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه را نیز بر عهده دارد و نقش مهمی در افزایش ایمنی زیرساخت‌های پایین‌دست ایفا می‌کند.

محمدی با اشاره به خسارات ناشی از سیلاب‌های فصلی این رودخانه در سال‌های گذشته اظهار داشت: سیلاب‌های مخرب رودخانه اخند همواره باعث وارد آمدن خسارات متعدد به تأسیسات زیربنایی، تجهیزات و خطوط انتقال صنایع نفت و گاز در شهرستان عسلویه می‌شد که با تکمیل این سد و انجام عملیات آبگیری، از بروز این خسارات جلوگیری شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر تصریح کرد: این سد با ارتفاع ۳۲ متر و طول تاج ۱۱۳ متر، دارای ظرفیت ذخیره‌سازی حدود ۲ میلیون مترمکعب آب است که در سال ۱۴۰۱ به مرحله آبگیری رسید و سرریز رخ‌داده در سامانه بارشی جاری، نخستین سرریز مخزن سد اخند به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: این سرریز نشان‌دهنده تحقق کامل اهداف کنترلی این سازه در مهار سیلاب‌های رودخانه اخند و نگهداشت حجم قابل توجهی آب برای تامین نیازهای شرب و کشاورزی منطقه است.

