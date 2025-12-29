اطلاعیه شرکت سپردهگذاری مرکزی برای جاماندگان سود سهام عدالت؛
برای دریافت سود سهام عدالت به کجا مراجعه کنیم؟
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: جاماندگان از دریافت سود سهام عدالت با ثبتنام در سامانه سجام تا روز ۲۲ دی ماه جاری در فهرست دریافت سود سهام عدالت قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا، شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: افرادی که سود سهام عدالت خود را دریافت نکردهاند میتوانند تا روز دوشنبه ۲۲ دی ماه جاری با ثبتنام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «Sejam.ir» و یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.
مهمترین دلایل واریز نشدن سود
لازم به ذکر است: «شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهمترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است که باعث شده تا برخی سهامداران سود خود را دریافت کنند.
کجا مراجعه کنیم؟
تمام سهامداران سهام عدالت میتوانند با مراجعه به سامانه سجام از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی مطمئن شوند.