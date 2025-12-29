خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای جاماندگان سود سهام عدالت؛

برای دریافت سود سهام عدالت به کجا مراجعه کنیم؟

برای دریافت سود سهام عدالت به کجا مراجعه کنیم؟
کد خبر : 1734627
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: جاماندگان از دریافت سود سهام عدالت با ثبت‌نام در سامانه سجام تا روز ۲۲ دی ماه جاری در فهرست دریافت سود سهام عدالت قرار می‌گیرند.

به گزارش ایلنا، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: افرادی که سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند تا روز دوشنبه ۲۲ دی ماه جاری با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «Sejam.ir»  و یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.

مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود

لازم به ذکر است: «شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است که باعث شده تا برخی سهامداران سود خود را دریافت کنند.

کجا مراجعه کنیم؟

تمام سهامداران سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سجام از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مطمئن شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی