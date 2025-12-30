خبرگزاری کار ایران
دریافت نخستین سیگنال‌های ماهواره‌های ایرانی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبر داد که نخستین سیگنال‌های هر سه ماهواره بومی «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر» که عصر امروز به فضا پرتاب شدند، با موفقیت دریافت شد. این موضوع، سلامت فنی و عملکرد صحیح آن‌ها پس از قرارگیری در مدار را تأیید می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی،  با اشاره به فرآیند برقراری ارتباط اولیه با این ماهواره‌ها گفت: سیگنال‌های سه ماهواره «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر» در مرکز کنترل ماهواره ماهدشت، ایستگاه قشم و همچنین مرکز کنترل صاایران دریافت شد و دریافت هم‌زمان سیگنال‌ها از چند مرکز کنترلی، بیانگر پایداری ارتباط و صحت عملکرد سامانه‌های مخابراتی این ماهواره‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه دریافت سیگنال، نخستین گام کلیدی پس از پرتاب ماهواره‌ها به شمار می‌رود، تصریح کرد: موفقیت در این مرحله، زمینه لازم برای ادامه پایش‌های فنی، تثبیت مداری و آغاز مراحل بعدی مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده را فراهم می‌کند.

 

انتهای پیام/
