سه ماهواره ایرانی به فضا پرتاب شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم پرتاب هم‌زمان ۳ ماهواره ایرانی به فضا، در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد.

این ماهواره‌ها با پرتابگر «سایوز» روسی به فضا پرتاب شدند.

در ادامه این مراسم، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران اظهار کرد: بسیار خوشحالم که با افتخار در خدمت شما هستم تا این روز بسیار مهم و مبارک برای صنعت فضایی ایران را در کنار هم جشن بگیریم.

وی کاربرد این تصاویر را در کشاورزی، مدیریت منابع آب و محیط زیست یادآور شد و افزود: در مجموعه ماهواره های بومی که ما تاکنون پرتاب کردیم، این سه ماهواره هم به جمع آنها اضافه خواهند شد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران درباره تفاوت این ماهواره ها با نمونه های پیشین اظهار داشت: این ماهواره‌ها در فاصله ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار می‌گیرند که مدار لئو نام دارد.

وی با بیان اینکه عمر مفید این ماهواره ها بین ۲ تا پنج سال و این استاندارد جهانی است افزود: امیدوار هستیم بعد از این پرتاب شاهد افزایش عمر اسمی آن باشیم و با عمر بیشتری عملیاتی شوند.

شرکت دولتی صنایع فضایی روسیه موسوم به روس‌کاسموس اعلام کرد که موشک سایوز ۲.۱بی حامل ۵۲ ماهواره است.

