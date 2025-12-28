رئیس سازمان فضایی در مراسم پرتاب همزمان ۳ ماهواره ایرانی به فضا:
ایران در جمع ۱۰ کشور برتر فضایی/ وقتی کشوری ماهواره میسازد و پرتاب میکند دنیا به افتخارش بلند میشود
رئیس سازمان فضایی با بیان اینکه ایران در جمع ۱۰ کشور برتر فضایی قرار دارد، گفت: وقتی کشوری ماهواره میسازد و پرتاب میکند دنیا به افتخارش بلند میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی امروز (یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴) در مراسم پرتاب همزمان ۳ ماهواره ایرانی به فضا، گفت: صنعت فضایی صنعت پرهزینه و پردردسری است. این ۳ ماهواره حاصل تلاشها و خونِ دل خوردن متخصصان این حوزه است.
وی با بیان اینکه نگاه تحولی در حوزه فضایی در حال پیگیری است، گفت: بدون توجه به ترویج و بدون زبان ساده برای فهماندن صنعت فضایی به مردم، تلاشهای این حوزه اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
صنعت فضایی مطالبه مردم شود
رئیس سازمان فضایی با بیان اینکه فضا و پیشرفت فضایی و صنعت فضایی باید در بین مردم یک مطالبهگری جدی شود، افزود: حوزه فضایی، حوزه مهم کاربردی و راهبردی برای اداره کشور محسوب میشود.
سالاریه با بیان اینکه در شروع صنعت فضایی به دهه ۵۰ و ۶۰ قرن بیستم باید بازگردیم، گفت: جایی که بلوک شرق و غرب در دوران جنگ سرد شروع به اقتدارآفرینی و شاخه کشیدن در صنعت فضایی کردند. سال ۱۹۵۷ اولین ماهواره توسط شوروی سابق در مدار قرار گرفت و رقابت های فضایی شروع شد.
وی با بیان اینکه صنعت فضایی صنعت هزینهبری است، افزود: برای رسیدن به فضا و اقتدارآفرینی در صنعت فضایی و جاری و ساری کردن آن در بدنه مدیریتی و در آحاد جامعه بدون توجه و بدون انگیزهبخشی امکانپذیر نیست.
رئیس سازمان فضایی گفت: ما در صنعت فضایی بدون همراه کردن مردم و بدون جلب توجه بین نخبگان و آحاد جامعه نمیتوانیم رشد صنعت فضایی را ایجاد کنیم.