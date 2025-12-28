امکان واردات خودرو با قطار فراهم شد

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام گمرک ایران، در پی درخواست شرکت راه‌آهن، بندر خشک ریلی آپرین در استان تهران به عنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودرو تعیین شد.

بر اساس صورت‌جلسه‌ای که میان نمایندگان شرکت راه‌آهن با گمرک ایران به امضا رسیده، علاوه بر امکان ترخیص خودرو از گمرک آپرین، مقرر شد در صورت تأیید معاونت حقوقی گمرک ایران، حمل و نقل ترکیبی ریلی- جاده‌ای از بندر خشک آپرین برقرار شود.