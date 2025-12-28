خبرگزاری کار ایران
امکان واردات خودرو با قطار فراهم شد

با درخواست شرکت راه‌آهن و موافقت گمرک ایران، بندر خشک ریلی آپرین به عنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودروهای وارداتی تعیین شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام گمرک ایران، در پی درخواست شرکت راه‌آهن، بندر خشک ریلی آپرین در استان تهران به عنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودرو تعیین شد.

بر اساس صورت‌جلسه‌ای که میان نمایندگان شرکت راه‌آهن با گمرک ایران به امضا رسیده، علاوه بر امکان ترخیص خودرو از گمرک آپرین، مقرر شد در صورت تأیید معاونت حقوقی گمرک ایران، حمل و نقل ترکیبی ریلی- جاده‌ای از بندر خشک آپرین برقرار شود.

