تصویب مصوبه انتشار «اوراق ارز و طلا» در هیات عالی بانک مرکزی
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: مصوبات خوبی در بخش انتشار اوراق طلا و ارز به منظور مدیریت بازار به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: رئیسکل بانک مرکزی به همراه وزیر اقتصاد و دیگر اعضای هیات عالی بانک مرکزی از قبل از ظهر امروز تا ۱۴:۳۰ در جلسه فوقالعاده این هیات حضور داشتند.
وی گفت: طی این نشست، مصوبات خوبی در بخش انتشار اوراق طلا و ارز به منظور مدیریت بازار به تصویب رسید. پس از اتمام جلسه نیز دکتر فرزین به همراه دکتر مدنیزاده به جلسه هیات دولت رفتند.