خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌فروش محصولات سایپا ویژه دارندگان خودرو‌های فرسوده

پیش‌فروش محصولات سایپا ویژه دارندگان خودرو‌های فرسوده
کد خبر : 1734157
لینک کوتاه کپی شد.

پیش‌فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه متقاضیان طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده از فردا (۸ دی) آغاز می‌شود تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، در این طرح فروش خودروهای ساینا s با استاندارد 85 گانه با موعد تحویل آبان تا آذر ماه 1405؛ کوئیک GX-L با ترمز ESC با موعد تحویل مرداد تا شهریور ماه 1405 و کوئیک GXR_ L با رینگ فولادی و ترمز ESC با موعد تحویل تیر ماه 1405 عرضه خواهد شد.  

متقاضیانی که درخواست ثبت نام در طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده را دارند، می‌توانند حـداقل 24 سـاعت قبـل از شـروع فرآینـد ثبت نام، به سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل به نشانی nnhk.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعـات هـویتی و خودروی فرسوده خود در قسمت " ثبت اطلاعات خودروی فرسوده" اقدام کنند.  

پیش‌فروش محصولات سایپا ویژه دارندگان خودرو‌های فرسوده

متقاضــیان پــس از ثبــت اطلاعــات در ســامانه ســتاد نوســازی، جهــت ثبــت نــام بــه ســامانه فــروش اینترنتــی ســایپا بــه آدرس  saipa.iranecar.com  مراجعه و مطابق مراحل ذیل در صورت حائز شرایط بودن در طرح مذکور (اسـتعلام بـرخط از سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل)، اقدام به واریز وجه کنند.  

الف) ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری (متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت اطلاعات شخصـی و دریافـت کـد کـاربری و رمـز عبور اقدام نموده‌اند نیاز به دریافت مجدد کد کاربری و رمز عبور ثبت نام ندارند) .

ب) ورود به قسمت خرید خودرو و انتخاب نوع خودرو

ج) ورود به درگاه اینترنتی و پرداخت وجه خودرو

د) دریافت کد رهگیری

ر) مراجعه به نمایندگی منتخب جهت تحویل مدارک هویتی، احراز محل سکونت و دریافت قرارداد.

پیش‌فروش محصولات سایپا ویژه دارندگان خودرو‌های فرسوده

براساس این گزارش؛ هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو است و متقاضیانی که قبلا در طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده تمامی خودروسازان ثبت نام و تکمیل وجه کرده‌اند و یا خودروی جایگزین را دریافت نموده‌اند، امکان ثبت نام مجدد ندارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی