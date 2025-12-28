کاهش تورم اجاره مسکن در آذرماه ۱۴۰۴
گزارش مرکز آمار ایران از کاهش تورم شاخص اجاره مسکن در آذرماه ۱۴۰۴ خبر میدهد.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم شاخص اجاره مسکن در آذرماه امسال روند کاهشی طی کرده و نسبت به همین شاخص در سال گذشته و همچنین نسبت به شاخص کل قیمت مصرفکننده(تورم عمومی)، کمتر بوده است.
کاهش تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن
دادههای این گزارش که با عنوان گزارش شاخص قیمت مصرف کننده آذرماه، امروز منتشر شد، نشان میدهد در ماه پایانی پاییز امسال، تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن به ۲.۵ درصد رسیده است. این شاخص در آبان ماه امسال ۲.۷ درصد و در مهرماه ۳ درصد بود.
همچنین، رشد ماهانه شاخص کل قیمت مصرفکننده (تورم عمومی) در آذرماه امسال ۴.۲ درصد بوده است که این موضوع نشان میدهد تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن(۲.۵ درصد) با فاصله قابل توجه از تورم شاخص مصرفکننده (تورم عمومی) در این ماه کمتر است.
فاصله ۱۹ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره از تورم عمومی
تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن نیز بدون تغییر نسبت به ماه قبل ۳۳.۴ درصد گزارش شده است. البته این میزان از تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن کمترین میزان رشد این شاخص طی بیش از سه سال اخیر است.
همچنین، تورم نقطه به نقطه شاخص کل مصرفکننده(تورم عمومی) در این ماه ۵۲.۶ درصد اعلام شده است. این موضوع نشان دهنده آن است که تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه ۱۹ واحد درصد از تورم نقطه به نقطه شاخص کل مصرفکننده (تورم عمومی) آذرماه، کمتر است.
همچنین این میزان حدود ۵ واحد درصد از تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در آذرماه سال قبل کمتر است که نشان دهنده کاهش سرعت رشد اجارهبها در سال جاری است.
تورم سالانه اجاره در کمترین سطح ۳۰ ماه اخیر
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه شاخص اجاره مسکن نیز در آذرماه ماه امسال به سطح ۳۵.۶ درصد رسیده است که کمترین میزان تورم سالانه این شاخص طی ۳۰ ماه اخیر محسوب میشود و از خرداد ماه ۱۴۰۲ تاکنون بیسابقه بوده است.
تورم سالانه شاخص اجاره مسکن همچنین معادل ۶.۶ واحد درصد از میزان رشد(تورم) شاخص کل قیمت مصرفکننده، در آذرماه ۱۴۰۴ کمتر بوده است.
مجموعه دادههای منتشر شده در گزارش مرکز آمار ایران در خصوص تحولات شاخص قیمت مصرفکننده در آذرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد روند کاهش سرعت رشد اجارهبها که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.