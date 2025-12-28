کمبود خوراک ۲۲ درصد ظرفیت پتروشیمی را خالی نگه داشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن عباس زاده در اولین همایش سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی با بیان اینکه ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی صادر می‌شود، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه و تکمیل زنجیره ارزش هدف گذاری شده اما چالش بزرگ ما برای رسیدن به تولید ۱۳۱ میلیون تن؛ تامین خوراک پایدار است.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم سرمایه گذاری در بالادست و عدم امکان تامین خوراک کافی از ۲۲ درصد ظرفیت پتروشیمی کشور استفاده نمی‌شود، گفت: برای عبور از این چالش ۴ راهبرد در نظر گرفته ایم، استفاده از گازهای مشعل از جمله راهبردها است که عمده سرمایه گذاری در این حوزه از سوی صنعت پتروشیمی است.

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: برای جمع آوری ۱۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز فلر هدف گذاری کرده ایم و تا پایان امسال بخشی از کار انجام می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال آینده عمده مشعل ها جمع آوری خواهد شد.

عباس زاده با بیان اینکه توسعه برخی میادین به صنعت پتروشیمی واگذار شده است، گفت: برخی قراردادها امضا شده است.

وی همچنین به راهبرد ایجاد و توسعه نیروگاه خورشیدی در صنعت پتروشیمی اشاره کرد.

معاون وزیر نفت با اشاره به ورود صنعت پتروشیمی به حوزه بهینه سازی مصرف انرژی گفت: پارسال اقداماتی در این حوزه در ۵ استان انجام شد و امسال بهینه سازی مصرف گاز استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در دستور کار است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به رقم تولید ۱۳۱ میلیون تن به ۲۶ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که تاکنون ۱۳ میلیارد دلار محقق شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه از پیشرفت حدود ۶۰ درصدی طرح‌های پتروشیمی برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: ۱۰۰ درصد اهداف سال اول برنامه هفتم توسعه در صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ محقق شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۴۴ طرح پتروشیمی برای برنامه هشتم توسعه برنامه‌ریزی شده است، افزود: تأمین مالی این طرح‌ها از مهم‌ترین اولویت‌ها در صنعت است.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد اهداف سال اول برنامه هفتم توسعه در صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ محقق شد، ادامه داد: در ۶ ماهه امسال نیز این صنعت عملکرد مطلوبی داشت و امیدواریم تا پایان سال با بهره‌برداری‌های جدید، به افزایش ۷ میلیون تنی ظرفیت صنعت دست یابیم.

عباس‌زاده با اشاره به روند شکل‌گیری توسعه صنعت پتروشیمی از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ در قالب برنامه‌های عمرانی ادامه داد: در آن دوره ۲۵۰ میلیون ریال برای توسعه صنعت پتروشیمی در کشور هدف‌گذاری شده بود. برنامه اول مطالعاتی بود و تمرکز برنامه دوم از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱ بر احداث کارخانه پی‌وی‌سی بود.

وی با اشاره به اینکه پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۴۲ به بهره‌برداری رسید، بیان کرد: تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان متولی صنعت پتروشیمی در ۱۳۴۳ مصوب شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره وضع صنعت پتروشیمی در ابتدای انقلاب گفت: در آن دوره، صنعت دارای ۶ مجتمع تولیدی با ظرفیت ۳ میلیون تن با تولید ۱.۵ میلیون تن بود که در برنامه‌های بعدی هدف‌گذاری متفاوتی برای صنعت در نظر گرفته شد.

عباس‌زاده با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۱۵ درصد صنعت پتروشیمی در دست بخش خصوصی واقعی است و بقیه سهم صندوق‌های بازنشستگی است، افزود: هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه بر خروج صندوق‌ها و واگذاری به بخش خصوصی واقعی و گام دوم واگذاری‌هاست که از بخش خصوصی نیز باید حمایت بیشتری شود.

وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی صادراتی است، تصریح کرد: از این رو این صنعت بهترین محل برای ایجاد صندوق‌های ارزی پروژه است.

معاون وزیر نفت با تأکید بر نقش صنعت پتروشیمی بر رونق اقتصاد و اشتغالزایی در بخش صنایع پایین‌دستی اظهار داشت: این صنعت سبب فعال شدن بخش زیادی از سازندگان داخلی و مشاوران مهندسان در کشور شده است.

عباس‌زاده با بیان اینکه تخفیفات پلکانی در برنامه هفتم توسعه با عنوان اوراق تسویه معرفی می‌شوند، گفت: در تخفیف پلکانی یک سرمایه‌گذار باید سرمایه‌گذاری می‌کرد، در حالی که در این اوراق لزومی به یکپارچگی سرمایه‌گذاری نیست و طرح‌های زنجیره تا ۳۰ درصد می‌توانند تخفیف خوراک بگیرند.

وی گفت: همچنین طرح‌ها با رسیدن به ۴۰ درصد پیشرفت می‌توانند تسهیلات پروژه را دریافت کنند. هلدینگ‌ها نیز با سرمایه‌گذاری ۴۰ درصد از سود خود می‌توانند از تخفیفات خوراک بهره ببرند.

