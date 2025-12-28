۳۰ درصد صادرات غیرنفتی از پتروشیمی است
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: درآمد سالانه صنعت پتروشیمی با روند کنونی میتواند حدود ۶۰ درصد درآمدهای نفتی باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمیدرضا عجمی در اولین همایش سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ۸ درصد سهم جی دی پی را داشته و وزن بالایی در اقتصاد کشور دارد، اظهار داشت: این صنعت هایتک بوده و بستری برای کارآفرینی است.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی از پتروشیمی است، گفت: نیمی از نیاز ارزی کشور از پتروشیمی تامین می شود.
وی با تأکید بر اینکه دولت مکلف است بسترسازیها و ریلگذاریهای لازم برای حضور بخش خصوصی در صنعت را انجام دهد، اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز مکلف به رفع چالشهای توسعه صنعت پتروشیمی است تا فعالیت سرمایهگذاران به شکلی مطلوب ادامه یابد.
عجمی با تأکید بر تداوم سازوکارهای اجرایی و هدایتگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در توسعه صنعت پتروشیمی تصریح کرد: این شرکت کماکان به امور مجتمعها رسیدگی و چالشها را برطرف میکند.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به فعالیت مدیریت سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دو حوزه گفت: نخستین حوزه فعالیت شامل فرآیند کلی صدور مجوزها و تمدید مجوزهای سرمایهگذاری با روشهای مختلف است و حوزه دوم شامل تسهیل تأمین منابع مالی از سوی این مدیریت دنبال میشود.