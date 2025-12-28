به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمیدرضا عجمی در اولین همایش سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ۸ درصد سهم جی دی پی را داشته و وزن بالایی در اقتصاد کشور دارد، اظهار داشت: این صنعت هایتک بوده و بستری برای کارآفرینی است.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی از پتروشیمی است، گفت: نیمی از نیاز ارزی کشور از پتروشیمی تامین می شود.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: درآمد سالانه صنعت پتروشیمی با روند کنونی می‌تواند حدود ۶۰ درصد درآمدهای نفتی باشد.

وی با تأکید بر اینکه دولت مکلف است بسترسازی‌ها و ریل‌گذاری‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در صنعت را انجام دهد، اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز مکلف به رفع چالش‌های توسعه صنعت پتروشیمی است تا فعالیت سرمایه‌گذاران به شکلی مطلوب ادامه یابد.

عجمی با تأکید بر تداوم سازوکارهای اجرایی و هدایتگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در توسعه صنعت پتروشیمی تصریح کرد: این شرکت کماکان به امور مجتمع‌ها رسیدگی و چالش‌ها را برطرف می‌کند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به فعالیت مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دو حوزه گفت: نخستین حوزه فعالیت شامل فرآیند کلی صدور مجوزها و تمدید مجوزهای سرمایه‌گذاری با روش‌های مختلف است و حوزه دوم شامل تسهیل تأمین منابع مالی از سوی این مدیریت دنبال می‌شود.

