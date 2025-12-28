خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳۰ درصد صادرات غیرنفتی از پتروشیمی است

۳۰ درصد صادرات غیرنفتی از پتروشیمی است
کد خبر : 1733916
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: درآمد سالانه صنعت پتروشیمی با روند کنونی می‌تواند حدود ۶۰ درصد درآمدهای نفتی باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمیدرضا عجمی در اولین همایش سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ۸ درصد سهم جی دی پی را داشته و وزن بالایی در اقتصاد کشور دارد، اظهار داشت: این صنعت هایتک بوده و بستری برای کارآفرینی است.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی از پتروشیمی است، گفت: نیمی از نیاز ارزی کشور از پتروشیمی تامین می شود.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: درآمد سالانه صنعت پتروشیمی با روند کنونی می‌تواند حدود ۶۰ درصد درآمدهای نفتی باشد.

وی با تأکید بر اینکه دولت مکلف است بسترسازی‌ها و ریل‌گذاری‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در صنعت را انجام دهد، اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز مکلف به رفع چالش‌های توسعه صنعت پتروشیمی است تا فعالیت سرمایه‌گذاران به شکلی مطلوب ادامه یابد.

عجمی با تأکید بر تداوم سازوکارهای اجرایی و هدایتگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در توسعه صنعت پتروشیمی تصریح کرد: این شرکت کماکان به امور مجتمع‌ها رسیدگی و چالش‌ها را برطرف می‌کند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به فعالیت مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دو حوزه گفت: نخستین حوزه  فعالیت شامل فرآیند کلی صدور مجوزها و تمدید مجوزهای سرمایه‌گذاری با روش‌های مختلف است و حوزه دوم شامل تسهیل تأمین منابع مالی از سوی این مدیریت دنبال می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا