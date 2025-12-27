خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میوه شب عید نباید افزایش یابد

قیمت میوه شب عید نباید افزایش یابد
کد خبر : 1733683
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: به دلیل تولید کافی و ذخایر مناسب، نرخ میوه شب عید به هیچ وجه نباید افزایش پیدا کند.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز شنبه در نشست رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها گفت: در تأمین میوه مورد نیاز ایام نوروز، به‌ویژه سیب و مرکبات، هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد و ذخایر کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تنظیم بازار شب عید اظهار کرد: در تولید میوه‌های پرمصرف شب عید، کمیته‌های راهبردی تنظیم بازار با محوریت وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت فعال در حال رصد وضعیت عرضه و قیمت‌ها هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: میوه‌ای که امروز در سردخانه‌ها نگهداری می‌شود با هزینه تولید مشخص و ثابتی تولید شده و دلیلی برای افزایش قیمت در ایام نوروز وجود ندارد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که در سال جاری با وجود برخی کاهش‌های تولید، با تدبیر و مدیریت بازار، شاهد التهاب قیمتی در محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی نبودیم؛ در بازار میوه شب عید نیز با مداخله به‌موقع و عرضه کافی، ثبات قیمت حفظ خواهد شد.

برومندی گفت: در خصوص مرکبات به‌ویژه پرتقال والنسیا، تصمیمات مناسبی اتخاذ شده و بخشی از محصولات مناطق جنوبی از جمله جیرفت برای تنظیم بازار که متناسب با ذائقه مصرف‌کنندگان این مناطق است، ذخیره خواهد شد.

وی همچنین از مدیران استانی خواست نظارت بر بازار میوه را تشدید کنند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: ضروری است معاونان بازرگانی و مدیران باغبانی استان‌ها به‌صورت هفتگی در فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار، به‌ویژه در کلان‌شهرها، فعال باشند تا الگوی کشف قیمت میدان مرکزی تهران در استان‌ها نیز اجرا شده و از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت جلوگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور گفت: سال جاری یکی از دشوارترین سال‌ها از نظر فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها، خشکسالی و مشکلات بخش تولید بوده است، اما با وجود همه این فشارها، کشور به‌خوبی اداره شده و تأمین کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

برومندی با تاکید بر اهمیت صادرات محصولات باغبانی تصریح کرد: امروز حدود ۵۰ درصد درآمد ارزی بخش کشاورزی مربوط به باغبانی است و این بخش وابستگی ارزی چندانی ندارد.

وی ادامه داد: لازم است موانع صادرات، به‌ویژه در حوزه کارت‌های بازرگانی و تعهدات ارزی، به‌گونه‌ای مدیریت شود که صادرکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار بتوانند صادرات خود را افزایش دهند، چراکه کشور به ارز نیازمند است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا