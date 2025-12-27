به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، بر اساس گزارش موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در بیشتر نقاط کشور مورد انتظار است. در این مناطق مقادیر تجمعی بارش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

همچنین در هفته جاری از میان حوضه های درجه ۱ کشور، حوضه‌‌های خلیج فارس و دریای عمان با مقدار میانگین بارش ۲۵ میلی‌متر و بیشینه بارش ۳۳۷.۱ میلی‌متر و حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۳۵.۱ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱۴.۴ میلی‌متر دارای بیشترین مقدار بارش خواهند بود.

بر پایه این گزارش، حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین بارش ۳.۷ میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای ۲۶.۵ میلی‌متر کم باران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور است.

از میان حوضه‌های درجه ۲ کشور، حوضه مرزی غرب با مقدار میانگین بارش ۶۲.۱ میلی‌متر و بیشینه بارش ۳۳۷.۱ میلی‌متر و حوضه‌ دریاچه ارومیه با متوسط بارش ۳۵.۱ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱۴.۴ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور هستند.

از میان استان‌های کشور، استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، خوزستان، لرستان و سایر استان‌های غربی با بارش تجمعی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر در هفته جاری پر بارش‌ترین استان‌های کشور خواهند بود.

انتهای پیام/