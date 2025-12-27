طبق اعلام مرکز آمار؛
تورم آذرماه به ۴۲.۲ درصد رسید
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۳۵.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد افزایش داشته است.
این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۵۲.۶ درصد و در دوازدهماهه منتهی به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲.۲ درصد رشد کرده است.
تورم نقطهبهنقطه ۵۲.۶ درصد شد
تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۴ معادل ۵۲.۶ درصد بوده است؛ به این معنا که خانوارها بهطور متوسط ۵۲.۶ درصد بیشتر از آذرماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه ثابت از کالاها و خدمات هزینه کردهاند. این نرخ نسبت به ماه قبل ۳.۲ واحد درصد افزایش یافته است.
افزایش ۴.۲ درصدی تورم ماهانه
تورم ماهانه در آذرماه ۱۴۰۴ برابر ۴.۲ درصد ثبت شده است. در این ماه، تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۵.۵ درصد و تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۴ درصد بوده است.
اختلاف تورمی دهکها افزایش یافت
نرخ تورم سالانه در دهکهای مختلف هزینهای کشور در آذرماه ۱۴۰۴ از ۴۱.۲ درصد برای دهک دهم تا ۴۳.۷ درصد برای دهکهای اول و دوم متغیر بوده است. بر این اساس، فاصله تورمی دهکها به ۲.۵ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان میدهد.