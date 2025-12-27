به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، الکساندر نواک در گفت‌وگو با شبکه دولتی Rossiya-24 گفت: برنامه روسیه برای رسیدن به تولید سالانه ۱۰۰ میلیون تن ال‌ان‌جی به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها چند سال به تعویق خواهد افتاد.

برنامه‌های بلندمدت روسیه برای دستیابی به سهم ۲۰ درصدی از بازار جهانی ال‌ان‌جی تا سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۵، از سطح کنونی ۸ درصد، با تحریم‌های غرب علیه صنعت انرژی این کشور، ازجمله پروژه آرکتیک ال‌ان‌جی ۲ (Arctic LNG 2) با چالش جدی روبه‌رو شده است.

طبق راهبرد روزآمدشده دولت، تولید ۹۰ تا ۱۰۵ میلیون تن ال‌ان‌جی تا سال ۲۰۳۰ و ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیون تن تا سال ۲۰۳۶ پیش‌بینی شده است.

نواک همچنین گفت تولید نفت و میعانات گازی روسیه در سال جاری میلادی نسبت به ۲۰۲۴ تقریباً بدون تغییر و حدود ۵۱۶ میلیون تن یا روزانه ۱۰ میلیون و ۳۲۰ هزار بشکه خواهد بود؛ رقمی که نسبت به برآورد پیشین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری، برای کاهش یک درصدی، بهبود یافته است.

تولید ال‌ان‌جی روسیه در سال ۲۰۲۴ با ۵.۴ درصد افزایش به ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید که کمتر از پیش‌بینی ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود.

اتحادیه اروپا قصد دارد واردات ال‌ان‌جی روسیه را از یکم ژانویه ۲۰۲۷ ممنوع کند، در همین حال، آمریکا با گسترش فروش در اروپا و قطر با تسلط بر بازار آسیا، رقابت شدیدی را برای روسیه ایجاد کرده‌اند.

پروژه آرکتیک ال‌ان‌جی ۲ (Arctic LNG 2) که تولید آن در دسامبر ۲۰۲۳ آغاز شد، تنها توانست نخستین محموله خود را در ماه اوت به چین تحویل دهد، همچنین پروژه مورمانسک ال‌ان‌جی (Mormansk LNG) با ظرفیت نهایی سالانه ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن، که قرار است بزرگ‌ترین کارخانه ال‌ان‌جی روسیه باشد، با تأخیر روبه‌رو شده است.

