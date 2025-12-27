خبرگزاری کار ایران
تمدید توافق صادرات نفت بین بغداد و اربیل

تمدید توافق صادرات نفت بین بغداد و اربیل
شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) اعلام کرد که دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق و شرکت‌های خارجی توافق صادرات نفت را تا پایان مارس ۲۰۲۶ تمدید کرده‌اند.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شبکه تلویزیونی روداو کردستان روز پنجشنبه (چهارم دی) به نقل از مدیرعامل سومو گزارش داد بغداد، اقلیم کردستان عراق و شرکت‌های خارجی توافق کرده‌اند صادرات نفت را تا ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) تمدید کنند.

این تمدید، توافق سه‌ماهه‌ای را که در ماه سپتامبر امضا شده بود، ادامه و به عراق اجازه می‌دهد صادرات نفت از منطقه کردستان به ترکیه را ازسر گیرد.

پس از دو سال و نیم وقفه، عراق صادرات نفت از کردستان به جیهان را با خط لوله انتقال نفت کرکوک - جیهان در اواخر سپتامبر امسال بر اساس توافقی موقت از سر گرفت؛ توافقی که به تولیدکنندگان سهمی از تحویل نفت خام آنها به شرکت دولتی بازاریابی نفت خام عراق (سومو) را جبران می‌کند.

فروش نفت از بندر جیهان از سوی یک بازرگان مستقل و با استفاده از قیمت‌های رسمی سومو انجام خواهد شد.

مقام‌های عراقی اعلام کردند که برای هر بشکه فروخته‌شده، مبلغ ۱۶ دلار به یک حساب امانی منتقل می‌شود و به تناسب میان تولیدکنندگان توزیع خواهد شد. درآمد باقی‌مانده به سومو تعلق می‌گیرد.

بر اساس توافق، هشت شرکت نفتی و دولت اقلیم کردستان عراق متعهد شده‌اند ظرف ۳۰ روز پس از ازسرگیری صادرات نفت، برای تدوین سازوکار تسویه بدهی‌های معوقه تشکیل جلسه دهند.

این توافق شامل هشت شرکت خارجی ازجمله شرکت‌های گالف کی‌استون پترولیوم انگلیس، جنل انرژی ترکیه، دی‌ان‌او نروژ، اچ‌ان‌کی انرژی، هانت اویل و شماران پترولیوم است.

این توافق بخشی از تلاش‌های مشترک بغداد و اربیل برای حل اختلاف‌های انرژی و ایجاد ثبات در جریان صادرات نفت به‌شمار می‌آید.

