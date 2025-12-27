اعلام قیمت طلا و سکه ۶ دی ماه ١۴٠۴
امروز شنبه ۶ دی ماه ١۴٠۴ قیمت سکه و طلا در بازار اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز شنبه ۶ دی ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۵٣٢ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١۴ میلیون و ٩٣٠ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١٩ میلیون و ١۴٢ هزار تومان رسید.
همچنین سکه امامی ١۵٩ میلیون و ٩۵٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١۴٨ و ٩٣٠ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ٨۴ میلیون و ۴٨٠ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴٩ میلیون و ٧٧٠ هزار تومان رسید.