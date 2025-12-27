خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان حفظ نباتات:

ملخ صحرایی در راه ایران/ ناچار به مبارزه شیمیایی هستیم

ملخ صحرایی در راه ایران/ ناچار به مبارزه شیمیایی هستیم
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در مسیر مهاجرت ملخ صحرایی، بر ضرورت آمادگی دائمی برای مقابله با این آفت خطرناک با همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، مریم جلیلی‌مقدم در رزمایش ملی آمادگی برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در بوشهر، با اشاره به این که ایران در مسیر تاریخی حرکت آفت ملخ صحرایی قرار دارد، اظهار داشت:‌ این آفت از مسیرهای دریای سرخ، شاخ آفریقا و به‌ویژه پاکستان وارد کشور می‌شود؛ ازاین‌رو آمادگی برای مقابله با آن باید هر ساله، چه در صورت وقوع حمله و چه بدون وقوع آن، حفظ شود.

وی به افزایش بارندگی و پوشش گیاهی به‌عنوان عامل رشد جمعیت ملخ‌ها اشاره و تصریح کرد: با وجود تمایل به کاهش مصرف سموم، در شرایط هجوم ملخ ناچار به مبارزه شیمیایی هستیم تا از نابودی محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی جلوگیری شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این که ملخ صحرایی یکی از خطرناک‌ترین آفات کشاورزی جهان است، هشدار داد که هر کیلومتر مربع توده ملخ می‌تواند تا ۸۰ میلیون ملخ را در خود جای دهد که خسارات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

وی با تأکید بر لزوم کار تیمی و هماهنگی بین‌بخشی در مقابله با ملخ صحرایی گفت: مبارزه با این آفت صرفاً وظیفه وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه همراهی تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط در ستاد و استان‌ها را می‌طلبد.

جلیلی‌مقدم، هدف از برگزاری این رزمایش را ایجاد آمادگی پیش‌بینی و تجهیز کامل امکانات و تجهیزات برای مقابله با آفت در صورت بروز هجوم عنوان کرد.

