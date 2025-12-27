بانک کشاورزی، ستون پشتیبان تولید و اقتصاد محلی است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، فضل‌الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه ویژه بانک کشاورزی در توسعه پایدار بخش کشاورزی، از خدمات و اقدامات این بانک در حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان قدردانی کرد.

وی ضمن تجلیل از تلاش‌های مدیریت و کارکنان بانک کشاورزی در استان کرمانشاه، اظهار داشت: این بانک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی تخصصی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت اقتصاد محلی، افزایش تولید و پشتیبانی از فعالان بخش کشاورزی ایفا می‌کند و عملکرد آن در استان کرمانشاه اثرگذار و شایسته قدردانی است.

رنجبر با تأکید بر اهمیت استمرار حمایت‌های بانکی، خواستار تسهیل فرآیندهای ارائه تسهیلات و افزایش دسترسی کشاورزان و تولیدکنندگان به منابع مالی شد و افزود: توسعه بخش کشاورزی و رونق فعالیت‌های اقتصادی استان، نیازمند همکاری مستمر و هدفمند نظام بانکی به‌ویژه بانک کشاورزی است.

نماینده مردم کرمانشاه همچنین بر تداوم تعامل و همکاری میان بانک کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی استان برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت مؤثر از کشاورزان و تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاری در امنیت غذایی و آینده اقتصادی کشور است و بانک کشاورزی در این مسیر نقشی کلیدی بر عهده دارد.

