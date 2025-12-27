خبرگزاری کار ایران
میانگین زمان ترخیص کالا در گمرک منطقه شمال کمتر از دو روز است

کد خبر : 1733488
از ابتدای سال جاری و در بازه زمانی هشت ماهه، ۴ هزار و ۵۱۰ مورد درخواست ترخیص کالا با میانگین زمان رسیدگی کمتر از ۲ روز در پایانه‌های گمرکی تحت نظر منطقه شمال رگولاتوری انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سیدرضا موسوی با اشاره به رویکرد مبتنی بر تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید افزود: اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال در فرایند تولید تجهیزات حوزه ICT در داخل کشور، از زمان ثبت سفارش تا ترخیص مواد اولیه و در مراحل تولید و نمونه برداری، برای دریافت گواهی تأیید نمونه استاندارد، در کنار تولیدکنندگان حضور دارد و بر تمامی فرایندهای مربوط به این حوزه نظارت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد ثبت درخواست‌های تأیید نمونه تولید داخل در زمینه تجهیزات حوزه ICT در هشت ماهه اول سال، ۶۲ درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه جاری، تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۸ درخواست ثبت سفارش و تمدید ثبت سفارش با میانگین زمانی ۳۲/۱ روز در اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال انجام شده است.

سرپرست اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال تصریح کرد: بر اساس آمارهای به دست آمده ۸۴ درصد از کل واردات کشور در حوزه ICT در پایانه‌های گمرکی تحت نظارت منطقه شمال وارد کشور می‌شود.

انتهای پیام/
