خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی ارقام جدید پرتقال و نارنگی متناسب با ایران

معرفی ارقام جدید پرتقال و نارنگی متناسب با ایران
کد خبر : 1733478
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری از معرفی چند رقم نارنگی و پرتقال جدید ایرانی خبر داد که با توجه به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف کشور تولید شده اند.

به گزارش ایلنا، سیروس آقاجانزاده با بیان اینکه تولید و تکثیر ارقام جدید مرکبات با هدف افزایش عملکرد و کاهش ضایعات به طور پیوسته در پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر پژوهش‌های مربوط به انواع مرکبات، زیتون، انار و انجیر در ایستگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در استان‌های مختلف انجام می شود که معرفی چندین گونه گرمسیری از جمله نتایج این پژوهش ها بوده است.

وی افزود: پرتقال توسرخ ایرسا و آریا که ایرانی است و پرتقال نیوهال، پرتقال ناولینا و پرتقال اسپرینگ ناول به همراه نارنگی نارین، نارنگی نولز، نارنگی ماریسول، نارنگی کلوزلینا، نارنگی سوجی‌یاما و نارنگی اکیتسو از جمله مرکباتی است که پژوهشکده آنها را معرفی کرده است.

رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری تصریح کرد: نارنگی‌های خرم، جهانگیر، تابان، تابش، زرین و یاشار نیز میوه های ایرانی اند که با کیفیتی بسیار بالا تولید و معرفی شده اند.

آقاجانزاده با بیان اینکه تاکنون ۲۷ رقم مرکبات جدید برای تکثیر در اختیار تکثیرکنندگان بخش خصوصی گذاشته شده است، افزود: بخشی از نتایج این پژوهش‌ها در سال‌های اخیر کاهش چشمگیر ضایعات و افزایش مستمر تولید طی ۴ سال اخیر بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا