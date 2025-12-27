مخازن ذخیره آب؛ ناجی یزدیها/تامین ۵۰ درصد آب مورد نیاز از خارج از حوضه
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به اجرای پروژه مخازن ذخیره آب گفت: ۵۰ درصد آب مورد نیاز یزد از خارج از حوضه تامین میشود بنابراین برای زمانی که خطوط انتقال دچار چالش میشود؛ باید منابع جایگزین داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جلال علمدار در حاشیه بازدید خبرنگاران اعزامی از مخازن ذخیره آب استان یزد اظهار داشت: از ابتدای انقلاب تا ۴ سال گذشته فقط ۱۲۰ هزار متر مکعب مخزن برای شهر یزد داشتیم اما در مدت ۴ سال اخیر حدود ۱۷۰ هزار متر مکعب به مخزن اضافه کردیم.
تامین ۵۰ درصد آب مورد نیاز یزد از خارج از حوضه
وی با بیان اینکه استان یزد وابسته به آب انتقالی است، تصریح کرد: در سطح استان چاهی وجود ندارد که آب را از مخازن زیرزمینی خارج کنیم، بنابراین نیاز داریم که از بیرون حوضه آب انتقال داشته باشیم. به طوری که در حال حاضر ۵۰ درصد آب استان از کوهرنگ منتقل میشود؛ باتوجه به این شرایط استانی که وابسته به آب خارج از حوضه است حتما باید منابع ذخیره برای تامین نیاز مردم داشته باشد.
افزایش تابآوری با مخازن جدید
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد تابآوری آبی استان را قبل از احداث مخازن جدید ۱۷ ساعت و اکنون ۳۶ تا ۴۰ ساعت عنوان کرد.
وی تصریح کرد: توام با احداث مخازن ۱۶۰ کیلومتر لولهگذاری و اجرای پروژه رینگ نیز در شهر یزد انجام میدهیم که بتوانیم آب را با کیفیت و فشار یکسان به تمام شهر یزد برسانیم.
اجرای همزمان مخازن و رینگ برای کیفیت یکسان آب
علمدار تاکید کرد: مخازن تا پایان سال وارد مدار خواهد شد ولی از رینگ ۱۶۰ کیلومتری حدود ۷۰ کیلومتر کار شده است برای تکمیل خطوط انتقال ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که تاکنون تقریبا ۱۵۰۰ میلیارد آن تزریق شده اگر مابقی بودجه تامین شود تا سال ۱۴۰۵ پروژه رینگ نیز تکمیل خواهد شد.
برای هر مشترک یزدی یک متر مکعب مخزن ذخیره نیاز است
وی در ادامه تعداد مشترکین استان را ۶۵۰ هزار نفر اعلام و اظهار داشت: در قبال هر اشتراک؛ یک متر مکعب مخزن ذخیره نیاز است که فعلا تعداد مشترکین و مخازن موجود تراز نیست، در شهر یزد نیز ۳۲۰ هزار اشتراک داریم که فعلا تعداد مخازن کافی نیست، البته سعی بر این است که به استاندارد انشعاب نزدیک شویم.
الگوی مصرف ۲۲۰ لیتری در یزد
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد الگوی مصرف آب را در یزد ۲۲۰ لیتر عنوان کرد و گفت: ما در سرانه کشوری رتبه خوبی داریم زیرا مردم یزد قناعتپیشه بوده و متوجه هستند در شهر کویری مثل یزد آبی نیست که بخواهند اسراف کنند.
۷۰ درصد یزدیها خوشمصرفند
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد مشترکین طبق الگو مصرف دارند، خاطرنشان کرد: ۱۱۰۰ روستا در سطح استان داریم که از این تعداد ۶۵۰ روستا تحت پوشش آبرسانی قرار دارند، در تابستان ۳۰۰ روستا با تانکر آبرسانی شد، فصل سختی را پشت سر گذاشتیم اما قطعی چندانی نداشتیم.
۸ درصد صرفهجویی در تابستان
علمدار گفت: با اجرای فرهنگسازی و همچنین اجرای تنظیم فشار در تابستان امسال ۷ تا ۸ درصد صرفه جویی آب صورت گرفت.
وی درباره نحوه تامین آب استان غیر از آب انتقالی از خارج از حوضه گفت: ۵۰ درصد آب شهر یزد و ۱۲ شهرستان استان از کوهرنگ منتقل میشود و اگر تعرضی به خطوط لوله صورت گیرد برای تامین آب به مشکل برمیخوریم بنابراین باید آب جایگزین داشته باشیم.
دبی چاههای یزد به ۱۵ لیتر بر ثانیه میرسد
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: اکنون ۵۰ درصد تامین آب از سفره های آب زیرزمینی است اما سطح سفرهها به شدت کاهش یافته به طوری که دبی چاهها از ۲۵ لیتر بر ثانیه به ۱۷ لیتر رسیده و پیشبینی بر این است که تا تابستان به ۱۵ لیتر بر ثانیه نیز برسد یعنی از ۵۰ درصد هم کمتر میشود بنابراین باید بیشتر به فکر آب انتقالی و خارج از حوضه باشیم، چمچنین امیدواریم بتوانیم از خلیجفارس هم آب وارد کنیم.
۵۱۰ حلقه چاه مجاز داریم
وی تعداد چاههای آب مجاز در سطح استان را نیز ۵۱۰ حلقه ذکر کرد.
وضعیت تامین آب کشاورزی و صنعت
وی درباره روند تامین آب کشاورزی توضیح داد: اکنون برای بخش کشاورزی کنتور حجمی مستقر شده و حجم برداشت آب مشخص است، در گذشته کشاورزان ۲۴ ساعته میتوانستند از چاه آب برداشت داشته باشند اکنون این مدت به حدود ۱۵ تا ۱۶ ساعت رسیده و البته در تابستانی که گذشت قطعی برق نیز برای ارسال آب به این بخش اثرگذار بود.
علمدار به تامین آب بخش صنعت نیز اشاره و اظهار داشت: صنایع کل آب مورد نیاز خود را از پساب و یا چاههای خودشان و تامین میکنند و حتی یک لیتر هم از آب انتقالی استفاده نمیکنند.
افزایش EC آب چاهها
وی درباره موضوع کیفیت آب استان تصریح کرد: دبی چاههای یزد به ۱۵ لیتر میرسد و به همین میزان که دبی کاهش پیدا میکند ایسی افزایش مییابد و اگر آب انتقالی نباشد امکان استفاده از آب چاههای استان وجود ندارد، مثلا برخی چاههای در شهر یزد ایسی از ۸۰۰ تا ۳ هزار است، ایسی آب انتقالی هم ۵۰۰ است که با اختلاط این دو به رقم ایدهآل در حد ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ و کیفیت یکسان جهت توزیع به مردم خواهیم رسید.
تلاش کردیم قطعی نداشته باشیم
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با بیان اینکه سعی ما بر این است که قطعی آب نداشته باشیم، تاکید کرد: در تابستان گذشته با فعالیت ۲۴ ساعته افت فشار داشتیم اما قطعی نداشتیم، طی یک ماه اخیر جلسات متعددی با مدیران مختلف برگذار و سناریوهای مختلف تعریف کردیم که در زمان بحران هر مدیر مشکل را در شهر خود برطرف کند.
آخرین وضعیت انتقال آب از خلیج فارس
وی درباره انتقال آب از خلیجفارس نیز گفت: در حال حاضر صنایع از آب خلیجفارس استفاده میکنند اما قیمت این آب گران و در حد ۳.۴ تا ۴ یورو است و اگر قرار است برای شرب استفاده شود هر متر مکعب ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد که به صرفه نیست، البته زمان پیک و قطع آب آب انتقالی به عنوان خط پدافندی برای شهر یزد در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر از آب خلیج فارس استفاده میکردیم که مشکلی به لحاظ بحرانی نداشته باشیم.
علمدار روند پیشرفت پروژه انتقال آب خلیج فارس به یزد را حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد عنوان کرد.
شبکه فاضلاب استان در چه شرایطی است؟
وی همچنین به شبکه فاضلاب یزد اشاره و با بیان اینکه استان در قراردادهای بیع متقابل حوزه فاضلاب پیشرو است، تصریح کرد: حدود ۱۸۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا کردیم و در سال ۱۴ میلیون متر مکعب فاضلاب را تصفیه و به صنعت تحویل میدهیم، اجرای پروژه در شهرستانهای اردکان، میبد، بافق، مهریز و یزد با سرمایهگذاری صنایع انجام میشود، پروژه فاضلاب یزد ۳۲ درصد اجرا و هنوز ۱۵۰۰ کیلومتر باقی مانده، اگر میخواستیم این ۱۵۰۰ کیلومتر باقیمانده را خود دولت اجرا کند ۳۰ تا ۳۵ سال طول میکشید اما با ورود سنگآهن و هزینه ۲۲ همتی ظرف ۴ تا ۵ سال اجرا و برای استفاده در بخش صنعت انتقال داده خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد درباره تامین آب طرح نهضت ملی با بیان اینکه گفت: در استان تقریبا ۸۲ هزار واحد نهضت ملی در دستور ساخت داریم حدود ۹۰۰ کیلومتر خط انتقال به شبکه توزیع و حدود ۸۰۰ کیلومتر هم خط انتقال به شبکه فاضلاب نیاز دارد که باید اجرایی شود تاکنون حدود ۲۵۰ کیلومتر توزیع و خط انتقال اجرا و بسیاری از انشعابات واگذار شده است.