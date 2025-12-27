توافق ایران و آذربایجان برای افزایش تردد روزانه ناوگان از مرز آستارا
مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: بر اساس تماس تلفنی وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران با طرف متناظر آذربایجانی و اعزام دو هیأت از تهران و باکو به مرز آستارا، تفاهم در خصوص افزایش تردد روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ دستگاه کامیون از دو سوی این مرز صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، جواد هدایتی مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی در خصوص تجمع ناوگان ترانزیتی در پایانه مرزی آستارا اظهار کرد: مراجعه کامیونهای یخچالدار صادراتی و ترانزیتی در آستانه سال نو میلادی تا دو ماه پس از آن در این پایانه مرزی، هر ساله با افزایش مواجه میشود.
وی بیان کرد: در سالهای گذشته برای توسعه زیرساختهای لجستیکی آستارا مانند احداث پل دوم بین ایران و آذربایجان، توسعه پسکرانه مرزی، راهاندازی سامانه نوبتدهی با هدف تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی و تجاری در پایانه مرزی آستارا از سوی وزارت راه و شهرسازی سرمایهگذاری شده است.
مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی با تأکید بر اینکه آمارها از افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی ترددهای سالانه ناوگان ترانزیتی در سنوات اخیر از این پایانه مرزی حکایت دارد، خاطرنشان کرد: صادرات محصولات کشاورزی تولید شده خارج از فصل به مقصد کشورهای اوراسیا همچون روسیه، تقاضا برای تردد از این پایانه را افزایش داده است.
هدایتی تصریح کرد: همچنین به منظور جلوگیری از تجمع ناوگان و توقف آنها در مرز آستارا، زمان حضور ناوگان حامل کالاهای ترانزیتی برای خروج از پایانه مرزی آستارا از طریق ثبتنام آنها در سامانه نوبتدهی مجازی، فراخوان و اطلاع رسانی میشود.
وی عنوان کرد: اغلب ناوگان یخچالدار کشورهای روسیه و جمهوری آذربایجان، با توجه به بارگیری محصولات باغی و کشاورزی از سردخانههای اطراف آستارا، پس از بارگیری وارد این پایانه مرزی میشوند.
مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی از برگزاری نشستهای سهجانبه و دوجانبه مرزی بین جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان طی سال جاری میلادی خبر داد و افزود: همچنین طی روزهای اخیر نیز نشستهای مرزی مشترکی در آستارا و با هدف سرعت بخشیدن به روند تردد کامیونهای صادراتی و ترانزیتی با مسئولان مرزی کشور جمهوری آذربایجان برگزار شده است.
هدایتی ابراز امیدواری کرد بر اساس تفاهم صورت گرفته بین ایران و جمهوری آذربایجان، پذیرش آذربایجان به دامنه ٣٠٠ تا ٣٥٠ دستگاه رسیده و کماکان در حال افزایش است و در صورت تداوم، به زودی اغلب ناوگان از مرز آستارا به مقاصد سفرهای خود اعزام میشوند.