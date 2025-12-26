خبرگزاری کار ایران
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی:

۳ ابزار جدید طلایی بانک مرکزی از هفته جاری عملیاتی می‌شود

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در شبکه اجتماعی ایکس از عملیاتی شدن ۳ ابزار جدید طلایی بانک مرکزی از هفته جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در شبکه اجتماعی ایکس از عملیاتی شدن ۳ ابزار جدید طلایی بانک مرکزی از هفته جاری خبر داد و نوشت:

«۱) ‌این بانک در نظر دارد در راستای مدیریت بازار ارز و طلا، در هفته جاری و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس ابزارهای بورس کالا اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده نماید.

۲) همچنین اوراق مبتنی بر طلا و ارز نیز این هفته از طریق شبکه بانکی عرضه خواهد شد.

۳) در سومین گام قرار است به زودی به منظور جلب مشارکت گسترده مردم، مجوز صندوق‌های صدور ابطال طلا از طریق شعب بانک ملت جهت خرید این اوراق و سایر ابزارهای مبتنی بر طلا از طریق بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شود تا از این درگاه نیز امکان خرید طلا برای متقاضیان ایجاد شود.

جزئیات این موارد در اطلاعیه‌های آتی به استحضار مردم خواهد رسید.»

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
