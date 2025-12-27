مهدی پازوکی، کارشناس بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره دو موضوع لایحه بودجه ١۴٠۵ یعنی پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و پرداخت آن در قالب کالابرگ و همچنین حذف ۴ صفر اظهار داشت: در ابتدا باید در خصوص اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بودجه سال آینده با کسری صفر انجام شده بگویم که بودجه‌های سال‌های گذشته هم بر روی کاغذ با کسری صفر تدوین و تنظیم شده‌است و باید در عمل و اجرای بودجه باید دید که درآمدهای بودجه واقعی بوده و آیا این درآمد با هزینه‌های دولت بالانس می‌شود یا خیر. بنابراین هیچ وقت بر روی کاغذ بودجه کسری نداشتیم و در اجرای همان بودجه با کسری مواجه شدیم.

وی ادامه داد: یکی از دلایل رشد تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه و خلق پول توسط بانک مرکزی بودجه بوده‌است.

این کارشناس بودجه درباره حذف ۴ صفر در لایحه بودجه ١۴٠۵ گفت: این اقدام تنها یک اثر شکلی دارد و مشکل اقتصاد ایران با حذف ۴ صفر حل نمی‌شود، مهم این است که دولت ایران با تورم مزمن مواجه است و ایران بالاترین نرخ‌های تورم در جهان را دارد. دولت باید بتواند تورم را کنترل کند و با حذف صفر تورم کنترل نمی‌شود. تورم را باید از طریق سیاست مالی، سیاست پولی و هماهنگی سیاست پولی و مالی کنترل می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر تورم کنترل نشود پس از مدتی ۴ صفر برمی‌گردد و بیشتر هم می‌شود. اگر دولت نتواند تورم را مهار کند و راهکارهای علمی را برای مبارزه با تورم در پیش نگیرد و بعید نیست که به سمت ابرتورم حرکت کنیم. ابرتورم زمانی خود را نشان می‌دهد قیمت کالا ماهانه ۵٠ درصد افزایش پیدا کند و هنوز ابرتورم در اقتصاد ایران خود را نشان نداده است.

پازوکی ادامه داد: حکومت باید دو اقدام را انجام دهد، اول عادی سازی روابط بین المللی است و اینکه می‌گویند مذاکرات به معنای تسلیم است همان حرف اسراییلی‌ها است و این حرف همان ایده‌آل اسراییل است که از دهان تندروهای ایرانی می‌شنویم. تحریم‌ها حتما موثر بوده و اقتصاد ما را به گروگان گرفته و اقتصاد ایران در گروی سیاست به ویژه سیاست خارجی است.

وی با بیان اینکه افزایش تعاملات بین‌المللی انتظارات تورمی را به شدت کاهش می‌دهد، افزود: بنابراین دولت باید نسبت به اصلاح سیاست خارجی اقدام کند و سیاست خارجی را باید در خدمت توسعه کشور قرار دهد. رابطه ما با غرب به ویژه آمریکا به نفع مردم کشورمان و به ضرر رقبای منطقه‌ای ما خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: راهکار دوم اصلاح سیاست‌های اقتصادی داخلی است که باید سعی کنیم، انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم.

پازوکی همچنین درباره حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ١۴٠۵ و اثر تورمی آن در انتظارات تورمی، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که اساسا ارز ترجیحی حذف شده‌ است و چیزی از آن باقی نمانده و امروز مردم برنج را با نرخ آزاد خریداری می‌کنند. مسئولان خودشان اعلام می‌کنند که کسانی که برای واردات ارز ترجیحی گرفته‌اند، کالا را با نرخ ارز بازار آزاد به فروش رسانده‌اند و طبقه رانتخوار به صورت رسمی ایجاد شده‌است.

وی ادامه داد: معتقدم در کوتاه مدت دولت باید از طریق کالابرگ یا کوپن این موضوع را مدیریت کند و این کالابرگ در اختیار همه اقشار هم قرار بگیرد و کالای اساسی را با کالابرگ کنترل کند و از این طریق کالای اساسی را به دست مردم برساند.

این کارشناس بودجه تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم، کالابرگ یک راهبرد کوتاه مدت است و اقتصاد کوپنی در بلند مدت جواب نمی‌دهد. اما شرایط امروز به گونه‌ای است که تا اقتصاد به تعادل برسد و طبقه رانتخوار حذف شود باید کالابرگ به اجرا برسد اما با اجرای آن در بلند مدت مخالف هستیم.

