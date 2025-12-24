مصرف ۶۵۹ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بررسی الگوی مصرف نشان می‌دهد سهم بخش خانگی و تجاری در شبکه گاز کشور با افزایش برودت هوا روندی صعودی را پیش گرفته است، به‌طوری که بنا بر آمار شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء در سه‌شنبه (دوم دی) به ۶۵۹.۲۶ میلیون مترمکعب رسیده است.

بر اساس این آمار، سهم عمده مصرف گاز در کشور همچنان مربوط به بخش‌های خانگی و تجاری است که در فصل سرد سال با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شود. در مقابل سایر بخش‌های مصرف‌کننده ازجمله نیروگاه‌ها و صنایع عمده سهم کمتری از گاز تحویلی را به خود اختصاص داده‌اند.

بنا بر تأکید شرکت ملی گاز ایران، مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخش‌ها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.

