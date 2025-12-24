خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصرف ۶۵۹ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی

مصرف ۶۵۹ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی
کد خبر : 1732629
لینک کوتاه کپی شد.

مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء همزمان با پایداری برودت هوا در دوم دی‌ به ۶۵۹.۲۶ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بررسی الگوی مصرف نشان می‌دهد سهم بخش خانگی و تجاری در شبکه گاز کشور با افزایش برودت هوا روندی صعودی را پیش گرفته است، به‌طوری که بنا بر آمار شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء در سه‌شنبه (دوم دی) به ۶۵۹.۲۶ میلیون مترمکعب رسیده است. 

بر اساس این آمار، سهم عمده مصرف گاز در کشور همچنان مربوط به بخش‌های خانگی و تجاری است که در فصل سرد سال با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شود. در مقابل سایر بخش‌های مصرف‌کننده ازجمله نیروگاه‌ها و صنایع عمده سهم کمتری از گاز تحویلی را به خود اختصاص داده‌اند.

بنا بر تأکید شرکت ملی گاز ایران، مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخش‌ها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا