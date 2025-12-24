خبرگزاری کار ایران
اعلام قمیت طلا و سکه ۳ دی ماه ۱۴۰۴

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۴۸۹ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۴ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۹ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان رسید. 

همچنین سکه امامی ۱۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۴۳ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان معامله شد. 

نیم سکه هم ۸۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴۸ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.

 

