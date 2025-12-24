ماهواره کوثر ۱.۵ وارد مدار LEO میشود؛ جهش در سنجش از دور بومی
نمونه دوم ماهواره کوثر (کوثر ۱.۵) سومین ماهواره ساخت شرکت دانش بنیان امیدفضا است که در هر دو حوزه پایش زمین و ارتباط ماهوارهای طراحی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان فضایی ایران، نمونه دوم ماهواره کوثر (کوثر ۱.۵) سومین ماهواره ساخت شرکت دانش بنیان امیدفضا است که با ترکیب قابلیتهای ماهوارههای نمونه اول کوثر و هدهد و با ارتقا قابل توجه در هر دو حوزه پایش زمین و ارتباط ماهوارهای طراحی شده است.
این ماهواره نیز یک ماهواره پیشرفته بر اساس استاندارد ماهوارههای مکعبی است. ماهواره کوثر ۱.۵ محمولهی تصویربرداری در طیفهای RGB و NIR و یک ماژول ارتباطی اینترنت اشیا (IoT) را یکپارچهسازی کرده است تا بهطور همزمان تصویربرداری فضایی و جمعآوری دادهها از حسگرهای زمینی توزیعشده را پشتیبانی کند. این طراحی دو منظوره به ماهواره امکانی را میدهد که هم در زمینهی پایش محیطی و هم در حوزهی زیرساختهای هوشمند به کار گرفته شود، از جمله با آشکارسازی پیشرفته تغییرات، پایش هوشمند کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی. پنلهای خورشیدی بازشونده ماهواره توان کافی برای تصویربرداری با فرکانس بالا و عملیات ارتباطی پایدار را فراهم میکنند.
این ماهواره برای کاربردهای تجاری و غیرنظامی مانند کشاورزی دقیق، منابع آب، محیطزیست و پایش سرزمین طراحی شده است. ماهواره کوثر در مدار LEO (مدار نزدیک به زمین) قرار خواهد گرفت.
هسته اصلی فناوری آن، دوربین تصویربرداری با دقت تفکیک مکانی ۳.۴۵ متر در طیف مرئی و NIR است که نیازمند کنترل وضعیت دقیقتر و پایدارسازی پیشرفتهتر است. به همین دلیل، سامانه ADCS کوثر معمولاً از چرخهای عکسالعملی با دقت بالا و الگوریتمهای کنترل پیشرفته بهره میبرد.
سازه ماهواره کوثر با تحلیل حرارتی دقیق طراحی شده تا تغییرات شدید دما در مدار باعث انحراف اپتیکی دوربین نشود. استفاده از پوششهای حرارتی (MLI) و رادیاتورهای غیرفعال از عناصر کلیدی طراحی آن است. سامانه برق شامل پنلهای خورشیدی با بازده بالاتر و باتریهای فضایی پایدار است که امکان تصویربرداری پیوستهتری را فراهم میکند. در بخش مخابرات، کوثر از لینکهای داده با نرخ بالاتر (Data Rate) استفاده میکند تا حجم زیاد تصاویر سنجشی را به زمین منتقل کند. این ویژگی، کوثر را به سمت کاربردپذیری اقتصادی و خدمات دادهمحور نزدیک میکند.