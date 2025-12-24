حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ورود مجلس به موضوع تراستی‌هایی که در طول یک سال گذشته از سوی دولت انتخاب شده‌اند و نفت فروخته‌اند اما ارز حاصل از فروش نفت را به کشور برنگرداندند و در چند ماه گذشته چندین بار سوییفت جعلی به وزارت نفت و شرکت نیکو داده‌اند، اظهار داشت: در بحث تعهدات ارزی صادرکنندگان غیر نفتی ثابت کردیم که ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است، در حالیکه عده‌ای منکر این گزارش می‌شدند اما با اسناد و مدارک محکم و تحقیقات دقیق ثابت کردیم که این میزان ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد برنگشت و گزارش هم تایید شد اما موضوع تراستی‌هایی که پول نفت را به کشور برنگرداندند مسائل خاص به خود را دارد و مجلس هم به این موضوع ورود کرده است.

وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به این موضوع محرمانه است و فعلا با جزییات نمی‌دانیم که این تراستی‌ها چقدر نفت فروخته‌اند و چقدر ارز وارد حساب این تراستی‌ها شده و چقدر ارز در حساب این تراستی‌ها در چه مدت زمانی رسوب شده اما تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هویت این تراستی‌ها گفت: شنیده‌ایم که فردی با نام «ح. آ» در چند ماه گذشته نفت کشور را فروخته اما ارز آن را به کشور تحویل نداده و در حال حاضر هم در امارات سکونت دارد.

صمصامی افزود: همچنین فردی دیگر که نفت فروخته اما پول آن را تحویل نداده «ب. ز» است که نمی‌دانیم بر چه اساسی و با چه حساب و کتابی به این افراد نفت برای فروش داده‌اند و چه ضمانتنامه‌هایی از آن‌ها گرفته اند.

وی همچنین درباره پرونده بابک زنجانی و تصمیم وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی با توجه به اتمام مهلت دو ماهه برای تسویه بدهی ۲ میلیارد دلاری تاکید کرد: بحث پرونده بابک زنجانی پیچیده شده است؛ عده‌ای در دستگاهی می‌گویند این فرد بدهی‌های خود را تسویه کرده و در مقابل عده‌ای در دستگاه دیگر می‌گویند هنوز بدهی‌ها را تسویه نکرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به تذکر قوه قضاییه به بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع، آیا مجلس هم پیگیری‌ها درباره ابهامات پرونده زنجانی را ادامه نخواهد داد، اظهار داشت: پیگیری‌ها درباره پرونده بابک زنجانی را رها نکردیم و برای روشن شدن موضوع چندین جلسه با حضور نهادهای نظارتی برگزار کردیم و نهادهای نظارتی هم درباره ابعاد این پرونده توضیحاتی داده‌اند اما به جمع‌بندی نرسیدیم و هنوز روشن نیست که زنجانی بدهی ۲ میلیارد دلاری را تسویه کرده است یا نه و ماجرا مبهم است.

وی درباره مطرح شدن موضوعاتی مبنی بر اینکه ابهاماتی در ارزش‌گذاری نیکل‌ها وجود دارد و چرا زنجانی نتوانسته در ۳ سال گذشته نیکل‌ها را بفروشد، گفت: گویا آن زمان نیکل را گرفتند با این تصور که کاچی به از هیچی بود اما نیکل‌هایی که زنجانی بجای بدهی، ارایه داده قابلیت استفاده برای هر کسی و هر کسب و کاری را ندارد و استفاده آن خاص است و امکان فروش آن به راحتی ممکن نیست. از ابهامات دیگر این پرونده همین موضوع است که ارزش نیکل‌ها چقدر است.

صمصامی ادامه داد: به زنجانی ۲ ماه مهلت داده شده که بدهی خود را تسویه کند و این مهلت دو ماهه زنجانی هم به پایان رسیده اما هنوز مبهم است که زنجانی بدهی را تسویه کرده است یا خیر. گویا زنجانی اعلام کرده که خودش نیکل‌ها را به فروش می‌رساند و حالا که مهلت دو ماهه زنجانی به پایان رسیده و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید به موضوع ورود کند و موضوع را پیگیری کنند.

